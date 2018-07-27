Ev kirası bıkan çift akıl almaz bir yöntem seçti!

Bu kadar\u0131n\u0131 kimse tahmin etmiyordu... Ev kiras\u0131 b\u0131kan \u00e7ift ak\u0131l almaz bir y\u00f6ntem se\u00e7ti!,\u00c7ift, hurda bir ara\u00e7tan yapt\u0131klar\u0131 evin yap\u0131m a\u015famas\u0131n\u0131 kare kare sosyal medyadan payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Yeni evli \u00e7ift, 2800 dolara ald\u0131klar\u0131 \u00e7ok eski bir otob\u00fcs\u00fc yeni ba\u015ftan dizayn ederek kira \u00f6deme derdinden kurtuldu.\r\n\r\n,\u0130\u015fte otob\u00fcs\u00fcn ya\u015famaya uygun bir \u015fekilde dizayn edildikten sonraki yap\u0131m s\u00fcreci:\r\n,.,Washington'da ya\u015fayan yeni evli \u00e7ift ev kiralar\u0131ndan b\u0131k\u0131p kendi evlerini yapt\u0131.\r\n,Havac\u0131l\u0131k imalathanesinde \u00e7al\u0131\u015fan Brain ve i\u00e7 mimar e\u015fi Sullivans ile beraber hurdal\u0131k bir okul otob\u00fcs\u00fc sat\u0131n al\u0131p g\u00fcnlerce \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015f\u0131p harika bir eve \u00e7evirmeyi ba\u015fard\u0131.\r\n\r\n,\u00c7iftin, \u00e7ok uzun bir emek sonucu haz\u0131rlad\u0131klar\u0131 yeni evlerinin yap\u0131m a\u015famas\u0131 ise kare kare payla\u015f\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n