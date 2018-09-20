Ev sahibine kötü, kiracıya iyi haber

Kiralar T\u00dcFE'ye ba\u011flanacak, gayrimenkullerden rayi\u00e7 bedel \u00fczerinden de\u011fil ger\u00e7ek de\u011feri \u00fczerinden vergi al\u0131nacak. ,B\u00f6ylece kiralar daha az artacak, kirac\u0131 y\u0131lda en az bir kira tasarruf edecek, konut ve arsa sahipleri ise daha y\u00fcksek vergi \u00f6deyecek.\r\n\r\n,Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak'\u0131n a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 2019-2021 y\u0131llar\u0131n\u0131 kapsayan Yeni Ekonomi Program\u0131'nda konut sekt\u00f6r\u00fcn\u00fc yak\u0131ndan ilgilendiren iki \u00f6nemli karar \u00e7\u0131kt\u0131. ,Kiralar \u00fcretici fiyatlar\u0131 (\u00dcFE) yerine t\u00fcketici fiyatlar\u0131na (T\u00dcFE) g\u00f6re belirlenecek. B\u00f6ylece kiralar daha d\u00fc\u015f\u00fck oranda artacak.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye \u0130statistik Kurumu'nun a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 verilere g\u00f6re T\u00dcFE a\u011fustos ay\u0131nda y\u00fczde 2,30 artarken y\u0131ll\u0131k bazda y\u00fczde 17,90 oldu. ,A\u011fustos ay\u0131 yurt i\u00e7i \u00fcretim enflasyonu (\u00dcFE) y\u00fczde 32 oldu. ,\u0130ki oran\u0131n aras\u0131ndaki fark bir y\u0131lda en az bir kiraya denk geliyor. ,Ayl\u0131k kiras\u0131 1000 TL olanlar i\u00e7in aradaki y\u0131ll\u0131k fark 1700 TL'yi, 2000 TL olanlarda ise 3400 TL'yi a\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Dolmabah\u00e7e \u00c7al\u0131\u015fma Ofisi'nde d\u00fczenledi\u011fi bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda, "Dengelenme, De\u011fi\u015fim ve Disiplin" slogan\u0131yla haz\u0131rlanan Yeni Ekonomi Program\u0131'n\u0131 (2019-2021) a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,Kurulacak ta\u015f\u0131nmaz de\u011ferleme sistemiyle gayrimenkullerden rayi\u00e7 bedel \u00fczerinden de\u011fil ger\u00e7ek de\u011feri \u00fczerinden vergi al\u0131nacak. Bu da konut ve arsa sahiplerinin daha y\u00fcksek vergi \u00f6demesi anlam\u0131na geliyor. Gayrimenkullerin ger\u00e7ek de\u011feri \u00fczerinden vergilendirilmesi i\u00e7in ad\u0131m atacaklar\u0131n\u0131 kaydeden Albayrak \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: "Arsa ve konut al\u0131m sat\u0131m\u0131nda tapudaki bedel belediye rayi\u00e7 de\u011feri \u00fczerinden de\u011fil ger\u00e7ek de\u011fer \u00fczerinden belirtilmelidir. Ta\u015f\u0131nmaz de\u011ferleme sistemini kurarak gayrimenkul envanterini tamamlayacak s\u00fcreci hayata ge\u00e7irece\u011fiz."\r\n\r\n\r\n\r\n,Yeni Ekonomi Program\u0131'ndan konutla ilgili iki \u00f6nemli karar \u00e7\u0131kt\u0131.