Ev yapımı yoğurt hayat kurtarıyor!

Yo\u011furt, insan v\u00fccuduna faydal\u0131 olan en \u00f6nemli besin kaynaklar\u0131ndan biri. Ama yo\u011furdun da ev yap\u0131m\u0131 makbul. , Bunu y\u0131llard\u0131r b\u00fcy\u00fcklerimiz s\u00f6ylerdi, \u015fimdi ise bilimsel olarak kan\u0131tland\u0131. ,ABD\u2019de iki ayr\u0131 t\u0131p merkezinde y\u00fcr\u00fct\u00fclen ara\u015ft\u0131rmada, ev yap\u0131m\u0131 yo\u011furt t\u00fcketilmesinin \u00f6nemi bir kere daha g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne serildi. , Ara\u015ft\u0131rmada, hassas ba\u011f\u0131rsak sendromu (HBH) tan\u0131s\u0131 konulan 189 hasta incelemeye al\u0131nd\u0131. Bu ki\u015filere, 6 ay boyunca her g\u00fcn bir tabak ev yap\u0131m\u0131 yo\u011furt yedirildi. \u00c7\u0131kan sonu\u00e7 ise, hastalar\u0131n y\u00fczde 89\u2019u tamamen rahatlad\u0131, hastal\u0131\u011f\u0131n b\u00fct\u00fcn semptomlar\u0131 kayboldu, g\u00fcnl\u00fck ba\u011f\u0131rsak hareketleri d\u00fczeldi. \u00c7al\u0131\u015fman\u0131n bir ilk oldu\u011funu ve sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n \u00e7ok \u00f6nem ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan Do\u00e7. Dr. K\u0131van\u00e7 Bilecen \u201cHassas ba\u011f\u0131rsak sendromunun en yayg\u0131n g\u00f6r\u00fclen sindirim sistemi hastal\u0131klar\u0131ndan. ,Hastal\u0131k kar\u0131nda \u015fi\u015fkinlik, a\u011fr\u0131, a\u015f\u0131r\u0131 gaz, kab\u0131zl\u0131k ve ishal ataklar\u0131 ile seyrediyor. Ki\u015finin sosyal hayat\u0131 b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde etki g\u00f6r\u00fcyor. Evde yo\u011furt yapmak \u00e7ok kolay. E\u011fer marketten alacaksan\u0131z; sade do\u011fal, \u015fekersiz, katk\u0131 maddesiz olanlar\u0131 tercih edin. K\u0131saca etikette sadece past\u00f6rize s\u00fct ve yo\u011furt k\u00fclt\u00fcr\u00fc ibareleri bulunmal\u0131\u201d diye konu\u015ftu.,Yo\u011furt yapmak \u00e7ok basit. Sadece 2 malzeme yeterli olacakt\u0131r. 500 ml. g\u00fcnl\u00fck s\u00fct al\u0131n. S\u00fct\u00fc \u00e7elik bir tencereye d\u00f6k\u00fcn, orta ate\u015fte kaynat\u0131n. Daha sonra bir kaba bo\u015falt\u0131p \u0131l\u0131maya b\u0131rak\u0131n. ,Parma\u011f\u0131n\u0131z\u0131 de\u011fdirdi\u011finizde hafif \u0131s\u0131r\u0131yormu\u015f gibi olsun. Daha sonra i\u00e7ine bir tatl\u0131 ka\u015f\u0131\u011f\u0131 yo\u011furt (s\u00fct\u00e7\u00fcden maya i\u00e7in talep edin) koyup kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131n., Kab\u0131 \u00f6rt\u00fc veya battaniye ile sar\u0131n, 6 saat sonra \u00fczerini a\u00e7\u0131n, bir g\u00fcn buzdolab\u0131nda dinlendirin.