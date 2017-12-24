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Koray Günter, yedek kulübesinde sarı kart gördü
SPOR
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CANLI İZLE: Galatasaray 3-1 Göztepe maçı Şifresiz Canlı Anlatım İzle | GS Göztepe Maçı Canlı Skoru Kaç Kaç?
YAŞAM
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Amasya’da korkutan yangın
DÜNYA
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İsrail'den Doğu Kudüs’te 300 bin yeni konut planı
SPOR
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Rodrigues, ikinci golünü attı
YAŞAM
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Mardin'de ahır çöktü: 74 hayvan telef oldu
GÜNDEM
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AK Parti Kilis İl Başkanı güven tazeledi
YAŞAM
-
Evde dehşet saçmıştı, alkışlarla uğurlandı
SPOR
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Ersan'ın 21 sayısı Hawks'a galibiyeti getirdi
SPOR
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Garry Rodrigues sakatlandı
YAŞAM
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Aksaray'da arabalar çarpıştı, ölü ve yaralılar var
SPOR
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Galatasaray - Göztepe maçından notlar
YAŞAM
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Denizli'de bir araç yol kenarındaki direğe çarptı, 1 kişi öldü
SPOR
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Tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak öldürüldü
SPOR
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Galatasaray'da cezalı duruma düşen Maicon, Kayseri maçında yok
SPOR
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Trabzonspor, Kastamonu Havalimanı'ndan Trabzon'a gitti
SPOR
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Sumudica: 'Ben böyle bir şey görmedim'
SPOR
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Sabri Sarıoğlu’na plaket verildi
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Emre Morlu, Celta Vigo, Emre Çolak'ın takımı Deportivo'yu mağlup etti
SPOR
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"İkinci yarı daha iyi oynayan bir Kasımpaşa olacak”
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Euro 2016
15 TEMMUZ
Ramazan
Evde dehşet saçmıştı, alkışlarla uğurlandı
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Tekirdağ’ın Saray ilçesinde eşini yatak odasında başka erkekle basan koca, gördükleri karşısında cinnet getirerek eşi ile adamı bıçakladı.
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