Evde kendi deodorantınızı yapabilirsiniz

Deodorantlar ter kokusunu \u00f6nlerken kimyasallar nedeniyle v\u00fccuda zarar da veriyor. ,Bunun i\u00e7in Instagram\u2019da \u2018Saglikliyasiyoruzcom\u2019 hesab\u0131nda bir deodorant tarifi verilmi\u015f.,Bunun i\u00e7in 2 \u00f6l\u00e7\u00fc karbonat, 1 \u00f6l\u00e7\u00fc Hindistan cevizi ya\u011f\u0131n\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131n. ,Koku isterseniz lavanta ya\u011f\u0131 ya da limon ya\u011f\u0131n\u0131 1-2 damla kar\u0131\u015ft\u0131rabilirsiniz. ,Asl\u0131nda ter kokmamak i\u00e7in karbonat yeter ama tahri\u015fi \u00f6nlemek i\u00e7in Hindistan cevizi ya\u011f\u0131 eklemek ek yarar sa\u011fl\u0131yor.