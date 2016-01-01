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Evde sakladığı parayı fareler kemirdi
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Ümmühan D.'nin (82), yaşlılık maaşından arta kalanla biriktirip evde sakladığı bin lirayı fareler kemirdi.
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