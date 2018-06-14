Evde yapılan konservelerde büyük tehlike

Yrd. Do\u00e7. Dr. Ruhan A\u015fk\u0131n Uzel, evde konserve yap\u0131m\u0131 s\u0131ras\u0131nda yap\u0131lan baz\u0131 i\u015flemlerin bir zehirlenme t\u00fcr\u00fc olan botulismus vakas\u0131na neden olabilece\u011fine dikkati \u00e7ekti.\r\n,Yrd. Do\u00e7. Dr. Uzel, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, her g\u0131da \u00fcr\u00fcn\u00fcn\u00fcn bilin\u00e7li i\u015flem g\u00f6rmesi gerekti\u011fini belirterek, bas\u0131n\u00e7 ve s\u0131cakl\u0131\u011fa dayan\u0131kl\u0131 bir mikroorganizma olan "clostridium botulinum"un ev imkanlar\u0131yla \u00fcretilen konserveler i\u00e7in risk olu\u015fturdu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Konservelerin yetersiz s\u00fcrede, bas\u0131n\u00e7l\u0131 tencere kullan\u0131lmaks\u0131z\u0131n gerekenden daha d\u00fc\u015f\u00fck s\u0131cakl\u0131kta ve yeterince pi\u015firilmeden haz\u0131rlanmas\u0131 halinde bu bakterinin zehirleyici etkilerinin ortaya \u00e7\u0131kabildi\u011fini ifade eden Uzel, \u015fu ifadelere yer verdi:\r\n\r\n\r\n\r\n,"Konserveler i\u00e7in cam kavanozlar kullan\u0131lmal\u0131, plastik ambalajlar kullan\u0131l\u0131yorsa mutlaka onayl\u0131 malzeme olmas\u0131na dikkat edilmeli. \u015eekli bozulmu\u015f ve pasl\u0131 kapaklar kesinlikli kullan\u0131lmamal\u0131, kapaklar en az 15-20 dakika kaynat\u0131lmal\u0131 ve her kullan\u0131mda yenilenmeli...,Sebzeler, asitlik derecesine uygun olan s\u0131cakl\u0131k ve s\u00fcre kombinasyonunda pi\u015firilmeli. Kavanozda, kapakta \u015fi\u015fkinlik ve s\u0131z\u0131nt\u0131 olmamal\u0131d\u0131r. D\u0131\u015fa do\u011fru bombe yapan, tat, renk ve koku bak\u0131m\u0131ndan k\u00f6t\u00fc olan konservelerin t\u00fcketilmemesi gerekmektedir...\r\n\r\n,Tatta bozulma her zaman net olarak anla\u015f\u0131lamayaca\u011f\u0131 i\u00e7in gerekli tedbirler al\u0131nmal\u0131d\u0131r. Marketten al\u0131nan konservelerde son kullanma tarihi dikkatli kontrol edilmeli. Hasar g\u00f6rm\u00fc\u015f, \u015fi\u015fmi\u015f, paslanm\u0131\u015f, s\u0131z\u0131nt\u0131s\u0131 bulunan ambalajlarla, a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda f\u0131\u015fk\u0131ran konserveler t\u00fcketilmemelidir."\r\n\r\n