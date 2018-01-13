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Evde yoğurt mayalamanın püf noktaları
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Yoğurt mayasını, hazır aldığınız ya da önceden yapmış olduğunuz yoğurttan kullanabilirsiniz.
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