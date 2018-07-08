Eve düşen yıldırım bir köyü yok ediyordu!

Ayr\u0131ca yang\u0131n sonras\u0131 k\u00fcle d\u00f6nen evler \u0130hlas Haber Ajans\u0131 taraf\u0131ndan havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,Yang\u0131n\u0131n k\u0131smen kontrol alt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran Ovac\u0131k Kaymakam\u0131 Mehmet Zahid Do\u011fu, yang\u0131n\u0131n Ahmet \u015eahin\u2019e ait kullan\u0131lmayan bir eve y\u0131ld\u0131r\u0131m d\u00fc\u015fmesi sonucu ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek \u015f\u00f6yle dedi:\r\n \r\n,\u201cB\u00f6lgemizde ya\u011fan ya\u011fmurun ard\u0131ndan Ahmet \u015eahin\u2019e ait ve yazl\u0131k olarak kullan\u0131lan eve y\u0131ld\u0131r\u0131m d\u00fc\u015fm\u00fc\u015f. Y\u0131ld\u0131r\u0131m sonras\u0131 \u00e7\u0131kan yang\u0131n, \u00e7o\u011fu ah\u015fap olan evlere s\u0131\u00e7rad\u0131. Cami, k\u00f6y kona\u011f\u0131na ard\u0131ndan da d\u00f6rt eve s\u0131\u00e7rayan yang\u0131nda toplamda 5 ev, bir cami ve bir de koy kona\u011f\u0131 kullan\u0131lamaz hale geldi. Yang\u0131na Ovac\u0131k Belediyesi, Karab\u00fck Orman \u0130\u015fletme M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, Safranbolu, Yenice, Ovac\u0131k orman i\u015fletme ara\u00e7lar\u0131 ve yang\u0131n s\u00f6nd\u00fcrme helikopteri m\u00fcdahale etti. Bizim i\u00e7in tek sevindirici olay can kayb\u0131n\u0131n ya\u015fanmamas\u0131. Zarar g\u00f6ren b\u00fct\u00fcn vatanda\u015flar\u0131m\u0131za devletimiz taraf\u0131ndan destek olunacakt\u0131r."\r\n \r\n,B\u00f6lgeye sevk edilen \u00e7ok say\u0131da 112, araz\u00f6z, su tankerleri, AFAD, itfaiye ekiplerinin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor. ,Yang\u0131n\u0131n kontrol alt\u0131na al\u0131nmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan so\u011futma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilecek. ,Ovac\u0131k\u2019\u0131n Beydini k\u00f6y\u00fcnde \u00e7\u0131kan yang\u0131n \u00fczerine bir cami, 6 ev, k\u00f6y odas\u0131 ve evlere ait ah\u0131r ve samanl\u0131klar kullan\u0131lamaz hale geldi., B\u00f6lgeye Ovac\u0131k Belediyesi ba\u015fta olmak \u00fczere \u00e7evre belediyelerden itfaiye, orman b\u00f6lge m\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ait araz\u00f6z ve itfaiyelerin yan\u0131 s\u0131ra bug\u00fcn itibariyle Karab\u00fck\u2019e konu\u015fland\u0131r\u0131lan yang\u0131n s\u00f6nd\u00fcrme helikopteri de sevk edilerek yang\u0131n s\u00f6nd\u00fcrme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ba\u015flat\u0131ld\u0131.