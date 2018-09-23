Evinde 400 sürüngenle birlikte yaşıyor

Fransa\u2019n\u0131n Nantes \u015fehrinde ya\u015fayan Philippe Gillet isimli adam\u0131n evinde bir\u00e7o\u011fu vah\u015fi ve tehlikeli olarak kabul edilen timsah, tarantula, kobra, piton ve kerteleden olu\u015fan 400 tane hayvanla birlikte ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n,Sahip oldu\u011fu her biri iki metre uzunlu\u011funda olan iki timsaha Ali ve Gator ismini veren 67 ya\u015f\u0131ndaki Gillet, onlar\u0131 yak\u0131nlarda bulanan bir deri at\u00f6lyesinden kurtard\u0131\u011f\u0131 aktararak, evinde bulunan pek \u00e7ok hayvan\u0131n terk edilmi\u015f, sahipsiz ya do\u011fada kalamayacak halde oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Gillet, salondaki sehpas\u0131n\u0131n alt\u0131nda, tarantulalar, kertenkeleler, kobralar ve \u00e7\u0131ng\u0131rakl\u0131 y\u0131lanlar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra bir de yavru kayman\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,Gillet, bu hayvanlar\u0131 evinde toplamas\u0131n\u0131n 20 y\u0131l\u0131n\u0131 ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve terk edilmi\u015f hayvanlara sahip \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in evinin n\u00fcfusunun giderek kalabal\u0131kla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.\r\n\r\n,\u201cOnlar\u0131 anlamad\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u00e7in, bu hayvanlara k\u00f6t\u00fc bir \u015fekilde davranmam\u0131z adil de\u011fil\u201d diyen Gillet, s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc:\r\n\r\n,\u201cOnlar\u0131 (s\u00fcr\u00fcngenleri) tan\u0131m\u0131yoruz, onlardan nefret ediyoruz, onlar\u0131n korkun\u00e7 oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. ,Ancak onlar\u0131 anlamaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131zda sevgimize kar\u015f\u0131l\u0131k verdiklerini g\u00f6rebiliriz."\r\n\r\n,Gillet, ayr\u0131ca evindeki hayvanlar\u0131 bulundurmak ve onlar\u0131 s\u00fcr\u00fcngen canl\u0131lar i\u00e7in fark\u0131ndal\u0131k olu\u015fturmak i\u00e7in g\u00f6t\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc fuarlara ta\u015f\u0131mak i\u00e7in gerekli t\u00fcm evraklara sahip oldu\u011funu bildirdi.\r\n\r\n,Di\u011fer taraftan Gillet, kom\u015fular\u0131n\u0131n besledi\u011fi hayvanlardan korkmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve s\u0131k s\u0131k kendisine kahve i\u00e7meye geldiklerini s\u00f6zlerine ekledi.\r\n\r\n,Buna kar\u015f\u0131n, Gillet b\u00f6lgesindeki itfaiye depatman\u0131n\u0131n acil bir durum oldu\u011funda evine girilmemesi i\u00e7in talimat ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,\u00d6l\u00fcmc\u00fcl zehirlere sahip hayvanlari evinde besleyen Gillet'in bu merak\u0131nda \u00e7ocuklu\u011funun Orta Afrika Cumhuriyeti\u2019nde ge\u00e7mesi etkili oldu.\r\n\r\n\r\n,Gillet, hayvanlar\u0131n insanlara zarar vermedi\u011fini g\u00f6stermek i\u00e7in \u00e7ocuklara al\u0131\u015fveri\u015f merkezlerinde g\u00f6steriler de sunuyor.\r\n,.