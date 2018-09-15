Evinde beslediği kedi hayatını kararttı...

Doktor \u00f6len kedinin 'Francisella tularensis' bakterisi kapt\u0131\u011f\u0131n\u0131, kedisinin t\u0131rm\u0131k ya da \u0131s\u0131r\u0131klar\u0131ndan da bu bakterinin ya\u015fl\u0131 adama bula\u015fm\u0131\u015f olabilece\u011fini belirtti.\r\n\r\n,Francisella tularensis (tularemi) hastal\u0131\u011f\u0131 zehirli bir bakteri ile v\u00fccuda yay\u0131l\u0131yor. \u00d6l\u00fcmc\u00fcl hastal\u0131klardan olan tularemi hastal\u0131\u011f\u0131 ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 tehlikeli riskler nedeniyle erken m\u00fcdahale edilmedi\u011fi takdirde \u00e7ok tehlikeli sonu\u00e7lar\u0131n olu\u015fmas\u0131na neden olabiliyor. ,Talihsiz adam doktora, kendisini hasta hissetmeye ba\u015flamadan 2 g\u00fcn \u00f6nce evde besledi\u011fi kedisinin l\u00f6semiden \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Hastal\u0131k hayvanlardan do\u011frudan temasla ge\u00e7e\u00acbildi\u011fi gibi sinek ve kenelerle de ta\u015f\u0131nabilir. Kulu\u00e7ka devresi, \u00fc\u00e7 g\u00fcnd\u00fcr. T\u00fcrkiye'de Emen-Bey\u015fehir ve Yukar\u00e7i\u011fil-Ilg\u0131n (Konya) endemik b\u00f6lgelerdir. ,Hastal\u0131k yeri tespit edilemeyen genel mikroplanmalara sebep olabilece\u011fi gibi, deride, g\u00f6zde, akci\u011ferler\u00acde, ve sindirim yolunda da yerle\u015febilir. D\u0131\u015f tularemide bula\u015fman\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 yerler eller, g\u00f6zler ve a\u011f\u0131zd\u0131r. Buralarda \u00f6nce k\u00fc\u00e7\u00fck bir kabarc\u0131k olu\u015fur, sonra ur \u015feklinde b\u00fcy\u00fcyerek par\u00e7alan\u0131r. Bula\u015fma yeri nedeniyle bu b\u00f6lgelerdeki lenf bezleri \u015fi\u015fer ve a\u011fr\u0131r. \u0130\u00e7 tularemi ise, akci\u011fer t\u00fcberk\u00fclozu ya da ba\u011f\u0131r\u00acsak nezlesine benzeyen bir seyir izler. B\u00f6ylece, v\u00fccuttaki t\u00fcm lenf bezleri \u015fi\u015fip a\u011fr\u0131yabilir. Ate\u015f durumu \u00e7ok de\u011fi\u015fkendir. \u00c7o\u011fu kez k\u0131zam\u0131\u011fa benzer deri d\u00f6k\u00fcnt\u00fcleri ate\u015fi izler. Tedavi edilmeyen hastal\u0131k 2-4 hafta s\u00fcrer. En s\u0131k g\u00f6r\u00fclen yan etkisi lenf bezlerinin iltihaplanmas\u0131d\u0131r.\r\n\r\n,ABD'nin Missouri eyaletinde ya\u015fayan 68 ya\u015f\u0131ndaki adam, evde besledi\u011fi kedisinden hayat\u0131n\u0131 tehdit edebilecek bir hastal\u0131k kapt\u0131.\r\n,Doktora giden adam, duyduklar\u0131na inanamad\u0131.\r\n\r\n,Hastal\u0131k kendisini \u00f6nce y\u00fcksek ate\u015fle belli etti. Bir hafta boyunca ate\u015fi d\u00fc\u015fmeyen ve adam\u0131n boynunun sa\u011f taraf\u0131nda da \u015fi\u015flikler olu\u015fmaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Hasta kedisinden olduk\u00e7a nadir olan 'Francisella tularensis' hastal\u0131\u011f\u0131 kapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frendi. Francisella tularensis hastal\u0131\u011f\u0131 zehirli bir bakteri ile v\u00fccuda yay\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n\r\n,Tularemi, kemirgenlerde (tav\u015fan, fare, sincap vb.) \u00f6ld\u00fcr\u00fcc\u00fc nitelikte olan bu hastal\u0131\u011f\u0131n etkeni Francisella tularensis'tir (Pasteurella tularensis).