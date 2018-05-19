Evindeki küpten 6 köyün tapusu çıktı, hayatı değişti

Mardin\u2019de ya\u015fayan Ali A\u015fa, evinde tadilat yaparken k\u00fcpler i\u00e7inde buldu\u011fu tapular hayat\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirdi. ,Mardin\u2019in Ye\u015filli il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Sancar Mahallesinde evinde tadilat yaparken k\u00fcpler i\u00e7inde Osmanl\u0131 tapular\u0131n\u0131 ve vergileri bulan 60 ya\u015f\u0131ndaki Ali A\u015fa, haram yememek i\u00e7in miras\u00e7\u0131lar\u0131 ar\u0131yor. Sancar k\u00f6y\u00fcnde 2 y\u0131l \u00f6nce tadilat esnas\u0131nda buldu\u011fu Osmanl\u0131 tapular\u0131n\u0131n T\u00fcrk\u00e7e tapular\u0131n\u0131 ve vergi kay\u0131tlar\u0131na ula\u015fan A\u015fa, bir anda 6, 7 k\u00f6y\u00fcn sahibi \u00e7\u0131k\u0131nca solu\u011fu ara\u015ft\u0131rma mahkemesinde ald\u0131. \r\n\r\n,\u201cHerkesin hakk\u0131n\u0131 teslim edece\u011fim\u201d \r\n\r\n\u0130hlas Haber Ajans\u0131 (\u0130HA) muhabirine konu\u015fan Ali A\u015fa, \u201cN\u00fcfus kay\u0131tlar\u0131na g\u00f6re 16 ki\u015fi miras\u00e7\u0131. 1932 y\u0131l\u0131nda k\u00f6y\u00fcm\u00fcz a\u015firetler taraf\u0131ndan bas\u0131lm\u0131\u015f bir k\u0131sm\u0131 \u00f6ld\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015f, bir k\u0131sm\u0131m\u0131z ka\u00e7\u0131r\u0131lm\u0131\u015f. K\u00fcplerin i\u00e7inde buldu\u011fum tapularda onlar\u0131n da haklar\u0131 olmal\u0131. E\u011fer o d\u00f6nemi ailelerinden bilen varsa dava a\u00e7t\u0131\u011f\u0131m ara\u015ft\u0131rma mahkemesine ba\u015fvursun. Ben herkesin hakk\u0131n\u0131 verece\u011fim\u201d diye konu\u015ftu. \r\n\r\n\r\n,\u201cT\u00fcm vergiler \u00f6denmi\u015f her \u015fey belgeli\u201d \r\n\r\nBabas\u0131n\u0131n Yusuf, annesinin ise Emine oldu\u011funu s\u00f6yleyen Ali A\u015fa, \u201cDedemin ad\u0131 Hamit, dedemin babas\u0131n\u0131n ad\u0131 Haso'dur. Haso\u2019nun babas\u0131n\u0131n ad\u0131 da Mustafa'd\u0131r, Mustafa\u2019n\u0131n babas\u0131n\u0131n ad\u0131 Ahmet\u2019tir. Baz\u0131 aile fertleri kaybolmu\u015flar, kay\u0131tlarda \u00e7\u0131km\u0131yor. Sancar mahallesinden (k\u00f6y\u00fcnden) 1920 tarihinde kaybolmu\u015flar, 1914 tarihinde vergileri var, 1928-1952 tarihlerden arazilerin faturalar\u0131 var. E\u011fer bu aileye ait oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnen varsa ben tapular\u0131 miras\u00e7\u0131lar\u0131n bulunmas\u0131 i\u00e7in ara\u015ft\u0131rma mahkemesine verdim. 2 y\u0131ld\u0131r miras\u00e7\u0131 \u00e7\u0131km\u0131yor bulam\u0131yorum. Bu aileden geldi\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnen varsa mahkemeye m\u00fcracaat etsin\u201d dedi. \r\n\r\n,\u201cTemizlik yaparken buldum\u201d \r\n\r\nTapular\u0131 bulma s\u00fcrecini anlatan A\u015fa \u201cZaman\u0131nda dedemden ufak bir para istedim. Dedem bana k\u00f6yl\u00fcler benim mal\u0131m\u0131 yedi, sende benim param\u0131 yedin demi\u015fti. Bunun \u00fczerine ninem tapular\u0131 s\u00f6ylemi\u015fti. Unutmu\u015ftuk tadilat temizlik yaparken \u00e7\u0131kt\u0131, bende bilmiyordum. Zannettim 2 d\u00f6n\u00fcm arazidir, bu kadar \u00e7ok oldu\u011funu tahmin etmemi\u015ftim\u201d diye konu\u015ftu. \r\n\r\n,Tapular\u0131n T\u00fcrk\u00e7esini bulmadan \u00f6nce ba\u015f\u0131ndan ge\u00e7enleri anlatan A\u015fa; "Ara\u015ft\u0131rd\u0131m tapuya gittim, tapudan okuyuculara gittim. Tapular i\u00e7in okuyucuya gittim 250 TL para vereceksin dedi ve \u00fcst\u00fcne de bin cevizde hediye verdim\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. \r\n\r\n,Tapular\u0131n T\u00fcrk\u00e7esini de bulunca 6-7 k\u00f6y oldu\u011funu anlad\u0131klar\u0131n\u0131 belirten A\u015fa; \u201cAra\u015ft\u0131rma mahkemesinde dava a\u00e7t\u0131m ve 20 tane Osmanl\u0131 tapusunun T\u00fcrk\u00e7e tapusu geldi. T\u00fcrk\u00e7e tapularda 4-5 k\u00f6y g\u00f6z\u00fck\u00fcyor. Ben 4-5 k\u00f6y\u00fc art\u0131k ne yapar\u0131m dedim ve bende gittim ara\u015ft\u0131rma mahkemesinde 2 y\u0131ld\u0131r davalar 16 ki\u015fi d\u0131\u015f\u0131nda miras\u00e7\u0131 var m\u0131 diye bulmak i\u00e7in s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyorum. Ben hem miras\u00e7\u0131lar\u0131 ar\u0131yorum, hem bunlar gelsin hakk\u0131 neyse als\u0131n istiyorum. Bunlar dilencilik mi yap\u0131yor? Zengin mi? Fakir mi bilmiyorum. E\u011fer kimseyi bulamaz tapular \u00fczerimize kal\u0131rsa 10-20 tane kep\u00e7e tutup, 100 tane i\u015f\u00e7i ile komple Antep f\u0131st\u0131\u011f\u0131 ve Zeytin a\u011fac\u0131 ekece\u011fim. Ailede hi\u00e7 birimizin durumu yok, ailemiz komple \u00e7\u00f6p\u00e7\u00fc ve i\u015f\u00e7i\u201d ifadelerini kulland\u0131. \r\n\r\n,E\u011fer hak sahipleri \u00e7\u0131karsa arazi satmadan onlar\u0131n hakk\u0131n\u0131 vermek istedi\u011fini kaydederek A\u015fa a\u00e7\u0131klamalar\u0131n\u0131 \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc: \r\n\r\n,"Komple Antep f\u0131st\u0131\u011f\u0131 ekti\u011fimde seneye \u00e7\u0131kmaya ba\u015flar. Hak sahibi de \u00e7\u0131karsa hakk\u0131n\u0131 veririm. D\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum yakla\u015f\u0131k 100 bin d\u00f6n\u00fcm arazidir. ,Eski Tuhup k\u00f6y\u00fc, Sancar k\u00f6y\u00fc, \u00dcz\u00fcm k\u00f6y\u00fc, Zeyt\u00fcniye\u2019ye kadar b\u00fct\u00fcn arazilerin tapusu bizde. Bunu insanlar biliyor, yani 5-6 tane k\u00f6yd\u00fcr., Bu k\u00f6ylerin K\u00fcrt\u00e7e ad\u0131n\u0131 biliyorum ama T\u00fcrk\u00e7e bilmiyorum Alu\u00e7a var, Garz\u0131ke, Arabo, Merzaka var bunlar\u0131n hepsi benim arazimin i\u00e7inde kal\u0131yor\u201d. ,A\u015fa, y\u0131llard\u0131r t\u00fcm ailesinin \u00e7\u00f6p\u00e7\u00fcl\u00fck ve temizlik i\u015fleri ile ge\u00e7imini sa\u011flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade ederek buldu\u011fu tapular\u0131n ara\u015ft