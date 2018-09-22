Evine icra gelen Demet Akalın'dan jet cevap... "Gitmem!"

\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Demet Akal\u0131n'\u0131n Beykoz'daki l\u00fcks villas\u0131na haciz geldi. ,Hacizden sonra 6 bu\u00e7uk y\u0131ll\u0131k e\u015fi Okan Kurt'tan tek celsede bo\u015fanan Akal\u0131n, villas\u0131ndan ta\u015f\u0131nmaya karar verdi\u011fi iddia edildi. ,Konu hakk\u0131nda a\u00e7\u0131klama yapan Akal\u0131n, evinde \u00e7ok huzurlu oldu\u011funu ve ta\u015f\u0131nmayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 yeni e\u015fya alaca\u011f\u0131 ve evinden ta\u015f\u0131naca\u011f\u0131 haberleri i\u00e7in "Ne evimi ne de e\u015fyalar\u0131m\u0131 de\u011fi\u015ftiriyorum. Evim huzurlu asla gitmeyi d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum. konserimde keyfimde yerinde selamlar t\u00fcm g\u00fczel dostlara" dedi.\r\n\r\n,Eski e\u015finin piyasaya olan bor\u00e7lar\u0131ndan dolay\u0131 \u00fcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131n\u0131n 18 milyon TL'ye ald\u0131\u011f\u0131 Beykoz Acarkent'teki evine haciz gelmi\u015f ve villada bulunan \u00e7ok say\u0131da e\u015fya al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131. Ya\u015fanan tats\u0131z olay sonras\u0131 evini de\u011fi\u015ftirmeye karar veren Akal\u0131n'\u0131n Anadolu Yakas\u0131'ndan kendisine yeni bir ev aray\u0131\u015f\u0131na girdi\u011fi iddia edilmi\u015fti.