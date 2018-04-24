Evini tadilat yaptırıyordu, kirişin arasından hazine çıktı

Belarus'ta eski bir Yahudi evinde yap\u0131lan in\u015faatta bir kiri\u015fin aras\u0131ndan b\u00fcy\u00fck bir hazine \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Haberin devam\u0131 i\u00e7in sayfay\u0131 a\u015fa\u011f\u0131 kayd\u0131r\u0131n.,\u00c7at\u0131y\u0131 yapan bir in\u015faat i\u015f\u00e7isi taraf\u0131ndan bulunan kutu gereksiz eski bir e\u015fyaya benziyordu. \u0130\u015f\u00e7i \u00f6nce onu \u00e7\u00f6pe atmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc ancak sonra i\u00e7inden gelen metal sesle merak etmeye ba\u015flad\u0131. ,Kutunun i\u00e7inden m\u00fccevher ve alt\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131.,Arkeoloji m\u00fczesi \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 taraf\u0131ndan ziyaret edilen evdeki hazine detayl\u0131 \u015fekilde incelendi.,Arkeologlar kutunun muhtemelen 1941 ya da 1942 y\u0131l\u0131nda gizlendi\u011fini s\u00f6yledi.,Evin sahibi Oleg Razin evin eski bir Yahudi mahallesinde bulundu\u011funu alt\u0131nlar\u0131n ise sava\u015f \u00f6ncesinden kalma oldu\u011funu anlatt\u0131.,Alt\u0131nlar Grodno Tarih ve Akeoloji m\u00fczesi taraf\u0131ndan korumaya al\u0131nd\u0131. Devletin bu hazine i\u00e7in m\u00fclk sahibine \u00f6deme yapaca\u011f\u0131 belirtiliyor.,