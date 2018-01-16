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Evinin banyosunda başladığı üretimi 100 metrekarelik serayla sürdürüyor
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Elâzığ'ın Palu ilçesinde yaşayan Ayhan Özmen, evinin banyosunda başladığı bu işi bakanlıktan aldığı 40 bin TL hibe desteğiyle kurduğu serada sürdürüyor.
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