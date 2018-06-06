Evleneceği ihbarını aldılar! Zırhlı araçlarla eve baskın

17 ya\u015f\u0131ndaki bir k\u0131z\u0131n evlenece\u011fini \u00f6\u011frenen ekipler, eve bask\u0131n d\u00fczenleyerek; k\u0131z \u00e7ocu\u011funu emniyete g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. ,Bunun \u00fczerine aileyle de g\u00f6r\u00fc\u015fen polis, k\u0131z \u00e7ocu\u011funu ailesine teslim etti. , Polis merkezi ekipleri \u00e7ocuk \u015fube m\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleriyle irtibata ge\u00e7erek z\u0131rhl\u0131 ara\u00e7la eve bask\u0131n yapt\u0131. Uzun namlulu silahlarla polisler ev etraf\u0131nda \u00f6nlem al\u0131rken, polisler eve girdi. ,Polis evdeki k\u0131z \u00e7ocu\u011funu emniyete g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. \u00c7ocuk polisi, k\u0131z \u00e7ocu\u011funun 17 ya\u015f\u0131nda oldu\u011funu belirlerken, H.K.'nin polise verdi\u011fi ifadede, "Ben ni\u015fanl\u0131y\u0131m ancak bir y\u0131l sonra yani 18 ya\u015f\u0131na girdikten sonra evlenece\u011fim. ,Ailem beni zorla evlendirmiyor ben kendi iste\u011fimle 18 ya\u015f\u0131nda evlenece\u011fim" dedi\u011fi \u00f6\u011frenildi. \r\n\r\n,Adana'n\u0131n Seyhan \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Da\u011fl\u0131o\u011flu Polis Merkezi ekipleri, G\u00fclbah\u00e7esi Mahallesi'nde k\u00fc\u00e7\u00fck ya\u015ftaki H.K.'nin evlendirilece\u011fi bilgisine ula\u015ft\u0131.\r\n\r\n