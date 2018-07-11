Evlenene 15 bin lira

Evlenene Devlet katk\u0131s\u0131! \u0130lk \u00f6deme o tarihde yap\u0131lacak...\r\n,Bankada 3-5 y\u0131l d\u00fczenli birikim yap\u0131p 27 ya\u015f\u0131ndan \u00f6nce ilk evlili\u011fini yapanlara devlet katk\u0131s\u0131n\u0131n \u00fcst oran\u0131 y\u00fczde 20`den 25`e, azami tutar\u0131 da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131.\r\nYeni d\u00fczenleme ile sistemde 5 y\u0131l kalanlar 7 bin 500 liral\u0131k devlet katk\u0131s\u0131 alacak.\r\n,Yeni d\u00fczenleme ile sistemde 5 y\u0131l kalanlar 7 bin 500 liral\u0131k devlet katk\u0131s\u0131 alacak.\r\n,\u00c7iftler bundan ayr\u0131 ayr\u0131 yararlan\u0131p tutar\u0131 ikiye katlayabilecek.\r\n,Bakanl\u0131k, sistemde 3 veya 4 y\u0131l kalanlara \u00f6denecek devlet katk\u0131s\u0131 miktarlar\u0131n\u0131 ise haz\u0131rlanacak yeni y\u00f6netmelikle belirleyecek.\r\n,\u00c7eyiz hesab\u0131n\u0131n ilk \u00f6demesi 2019`da yap\u0131lacak.\r\n,\u0130ki y\u0131l\u0131n\u0131 dolduran uygulama kapsam\u0131nda a\u00e7\u0131lan \u00e7eyiz hesab\u0131 say\u0131s\u0131 25 bini a\u015farken, biriken para 40 milyon liraya yakla\u015ft\u0131. Kaynak: Takvim\r\n,Bankada 3-5 y\u0131l d\u00fczenli birikim yap\u0131p 27 ya\u015f\u0131ndan \u00f6nce ilk evlili\u011fini yapanlara devlet katk\u0131s\u0131n\u0131n \u00fcst oran\u0131 y\u00fczde 20`den 25`e, azami tutar\u0131 da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131.\r\n