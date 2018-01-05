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15 Temmuz Destanı
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SAĞLIK
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Akıllı ekranlar her 2 kişiden birini miyop yapacak
DÜNYA
-
Japonya'da yılın ilk orkinosu 320 bin dolara satıldı
GÜNDEM
-
Hakan Atilla, jürinin kararını duyunca tebessüm etmiş
EĞİTİM
-
MEB, özel fen ve teknoloji liselerinin derslerini belirledi
DÜNYA
-
Suriye'de 2017'de 42 gazeteci öldü
DÜNYA
-
Çin'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
DÜNYA
-
Filistinli Temimi'nin kuzeni Nur serbest bırakıldı
EKONOMİ
-
Suudi petrol devi anonim şirkete dönüştürülüyor
EKONOMİ
-
Suudi Arabistan'dan benzin fiyatı açıklaması
DÜNYA
-
Japonya, Kuzey Kore’ye baskıyı artıracak
DÜNYA
-
Kolombiya'da hükûmet ve FARC liderleri bir araya geldi
GÜNDEM
-
Sürücüler dikkat! Bunu yapmayana 5 bin TL ceza
DÜNYA
-
Avusturya'da ırkçılar yeni doğan Türk bebeği hedef aldı
GÜNDEM
-
FETÖ'cü komutan Burak Akın adliyeye sevk edildi
SPOR
-
Burak Yılmaz'ın aşırı hızla giden aracı böyle takla attı
DÜNYA
-
Çin'den 'yetenekli' yabancılara 10 yıllık vize
EĞİTİM
-
TUS, ÖSYM'de masaya yatırıldı
EKONOMİ
-
Motorinde 7-9 kuruş zam bekleniyor
EKONOMİ
-
Dolar bugün ne kadar? (5 Ocak dolar, euro fiyatları)
GÜNDEM
-
Süleyman Soylu 'ayak kırın' sözlerine açıklık getirdi
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15 TEMMUZ
Ramazan
Evra'nın nenajeri, bugün İstanbul'a gelecek
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Galatasaray'da Fatih Terim'in istediği Patrice Evra'nın menajeri, bugün görüşmeler için İstanbul'a gelecek.
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