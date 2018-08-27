Evsiz adam için topladıkları 400 bin doları lüks tatillerde harcadılar

Evsiz adam i\u00e7in yard\u0131m toplad\u0131lar...,Biriken 400 bin dolar\u0131 e\u011flencede yediler!,B\u00fcy\u00fck skandal Amerika'y\u0131 sallad\u0131...,\u015eimdi \u00e7iftin Bobbitt i\u00e7in toplad\u0131klar\u0131 paralar\u0131 tatillerde harcad\u0131klar\u0131, l\u00fcks bir araba ald\u0131klar\u0131, kumar oynad\u0131klar\u0131 \u00f6ne s\u00fcr\u00fcl\u00fcyor ve dava a\u00e7\u0131lmas\u0131 ihtimalinden s\u00f6z ediliyor. ,Otoban kenar\u0131nda ya\u015fayan Johnny Bobbitt adl\u0131 evsiz bir adam McClure'a yard\u0131ma geldi. Bobbitt, kad\u0131na kap\u0131s\u0131n\u0131 kilitmesini s\u00f6yledi ve cebindeki son 20 dolarla bir bidon benzin al\u0131p getirdi.\r\n,ABD'de yolda kald\u0131\u011f\u0131 g\u00fcn kendisine son 20 dolar\u0131yla benzin alan evsiz gazi i\u00e7in internette yard\u0131m kampanyas\u0131 ba\u015flatan kad\u0131n\u0131n toplad\u0131\u011f\u0131 400 bin dolar\u0131 erkek arkada\u015f\u0131yla harcad\u0131\u011f\u0131 \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,Kampanyay\u0131 ba\u015flatan Kate McClure adl\u0131 kad\u0131n, ge\u00e7en Ekim'de Philadelphia'da bir otobanda yoku\u015f t\u0131rman\u0131rken benzini bitince yolda kalm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,D'Amico, kalan 200 bin dolar\u0131 kendi ad\u0131na bir mevduat hesab\u0131na yat\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131, Bobbit'in i\u015f bulmas\u0131 ve uyu\u015fturucu ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131ndan kurtulmas\u0131 halinde bu paray\u0131 "seve seve iade edebilece\u011fini' s\u00f6yledi. Ancak bir otelde resepsiyonist olan McClure ve marangoz sevgilisini ara\u015ft\u0131ran Amerikan bas\u0131n\u0131 yard\u0131m paras\u0131n\u0131n ba\u015fka ama\u00e7lar i\u00e7in kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131na dair bilgilere ula\u015ft\u0131.\r\n\r\n, McClure bununla da kalmay\u0131p Bobbitt'i k\u00f6pr\u00fc alt\u0131nda uyumaktan kurtarmak i\u00e7in GoFundMe sitesi \u00fczerinden bir yard\u0131m kampanyas\u0131 ba\u015flatt\u0131.\r\n\r\n,Mark D'Amico yard\u0131m paras\u0131ndan bir miktar paray\u0131 'emekleri' i\u00e7in kulland\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6ylerken, \u00fc\u00e7 haftad\u0131r uyu\u015fturucu kullanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve hala i\u015fsiz oldu\u011funu belirten Bobbitt, \u00e7ifti a\u00e7g\u00f6zl\u00fcl\u00fckle su\u00e7lad\u0131.\r\n\r\n,\u00c7iftin BMW marka bir araba sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131, Florida, California ve Las Vegas'ta tatil yapt\u0131\u011f\u0131, B\u00fcy\u00fck Kanyon'da helikopter gezisine kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. D'Amico'nun bu hesaptan \u00e7ekti\u011fi paran\u0131n 500 dolar\u0131yla kumar oynad\u0131\u011f\u0131na dair bir makbuz bulundu.\r\n\r\n,McClure'un hedefi, Bobbitt i\u00e7in 10 bin dolar toplamakt\u0131. Ancak hikaye, Washington Post dahil ulusal gazetelerde haber olup t\u00fcm \u00fclkeye yay\u0131l\u0131nca kampanyaya ilgi artt\u0131. \r\n,Toplanan paralarla Bobbitt'e bir ev ve 1995 model bir pikap al\u0131nmas\u0131 planlan\u0131yordu. Ancak \u00e7ift evsiz adama bunun yerine bir karavan ald\u0131. Ruhsat\u0131 kendi adlar\u0131na yapan \u00e7ift arac\u0131 da D'Amico'nun ailesinin arazisine park etti. \u00c7iftin ayr\u0131ca Bobbitt'e bir televizyon, iki cep telefonu, elbise, yiyecek ve k\u0131sa bir s\u00fcre sonra hurdaya \u00e7\u0131kan ikinci el bir araba da ald\u0131klar\u0131 belirtildi.\r\n\r\n,McClure ve erkek arkada\u015f\u0131 Mark D'Amico, Good Morning America program\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131 ve birka\u00e7 ay i\u00e7inde 14 bin ki\u015finin ba\u011f\u0131\u015flar\u0131yla 400 bin dolara ula\u015f\u0131ld\u0131.\r\n,McClure, \u00e7ok etkilendi\u011fi bu iyili\u011fe daha sonra, evsiz adama kahvalt\u0131l\u0131k gevrek, y\u00fcn \u00e7orap ve biraz parayla kar\u015f\u0131l\u0131k verdi.