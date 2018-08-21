Eylül ayında bin 130 lira hesaplarında olacak

\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki ay okullar\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131yla \u00f6\u011fretmenlere de \u00f6\u011fretim y\u0131l\u0131na haz\u0131rl\u0131k \u00f6dene\u011fi verilecek. ,Her e\u011fitim-\u00f6\u011fretim d\u00f6neminin ba\u015f\u0131nda hesaplara yat\u0131r\u0131lan haz\u0131rl\u0131k \u00f6dene\u011finin (k\u0131rtasiye paras\u0131) tutar\u0131, bu y\u0131l 80 lira zaml\u0131 olacak. ,Tutar, 2017 y\u0131l\u0131nda memur sendikalar\u0131 ile h\u00fck\u00fcmet aras\u0131nda imzalanan toplu s\u00f6zle\u015fmede belirlendi. ,Buna g\u00f6re; ge\u00e7en y\u0131l bin 50 lira olan haz\u0131rl\u0131k \u00f6dene\u011fi, bu y\u0131l bin 130 lira olarak uygulanacak. ,657 say\u0131l\u0131 Devlet Memurlar\u0131 Kanun'unun 32'nci Maddesi'ne g\u00f6re haz\u0131rl\u0131k \u00f6dene\u011fi; e\u011fitim ve \u00f6\u011fretim hizmetleri s\u0131n\u0131f\u0131na dahil \u00f6\u011fretmen unvanl\u0131 kadrolarda g\u00f6revli olup fiilen \u00f6\u011fretmenlik yapanlara (okul m\u00fcd\u00fcrleri ile yard\u0131mc\u0131lar\u0131, y\u00f6netici, e\u011fitim uzman\u0131 ve e\u011fitim uzman yard\u0131mc\u0131lar\u0131 dahil) \u00f6deniyor. ,(Takvim),Eyl\u00fcl ay\u0131nda bin 130 lira hesaplar\u0131nda olacak,B\u00fcy\u00fck m\u00fcjde!