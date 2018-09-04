Eylül ayının sonuna kadar yüzlerce memur alınacak

\u0130\u015f arayanlara m\u00fcjdeli haber! Eyl\u00fcl ay\u0131n\u0131n sonuna kadar y\u00fczlerce memur i\u015fe al\u0131nacak.,\u0130\u015f arayan veya i\u015f de\u011fi\u015ftirmek isteyen vatanda\u015flar i\u00e7in yay\u0131nlanan ilanlar\u0131 bu haberimizde derledik.,En az ilkokul mezunu 56 g\u00fcvenlik g\u00f6revlisi, i\u015f\u00e7i ve personel al\u0131m ilan\u0131 yay\u0131nland\u0131.,Orman Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan yay\u0131mlanan i\u015f ilan\u0131na g\u00f6re 25 farkl\u0131 \u015fehirde 72 orman muhafaza memuru ve m\u00fchendis al\u0131m\u0131 ilan\u0131 yay\u0131nland\u0131.,161 \u0130tfaiye eri ve \u015fof\u00f6r\u00fc al\u0131m\u0131 yap\u0131lacak.,Konya Necmettin Erbakan \u00dcniversitesi'ne en az lise mezunu s\u00f6zle\u015fmeli 100 kamu personeli al\u0131m\u0131 yap\u0131lacakt\u0131r.,Y\u00d6K ve KYK, \u0130\u015eKUR \u00fczerinden 3 bin kamu personeli al\u0131m\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirecek.,G\u00fcvenlik koruyucusu al\u0131m\u0131 i\u00e7in 33 ki\u015fi al\u0131nacak.,Sosyal yard\u0131mla\u015fma ve dayan\u0131\u015fma vakf\u0131 i\u00e7in muhasebeci, b\u00fcro g\u00f6revlisi, ve sosyal yard\u0131m alan\u0131nda 15 personel al\u0131nacak.,Ayr\u0131nt\u0131l\u0131 ve daha fazla bilgi i\u00e7in \u0130\u015eKUR ve Devlet Personel Planlama Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 sitesini ziyaret edebilirsiniz.