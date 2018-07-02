Eylül'ün babasından son isteği yürek burktu

Cinayetin nedeni ara\u015ft\u0131r\u0131l\u0131rken, ortaya \u00e7\u0131kan bir ayr\u0131nt\u0131 y\u00fcrekleri s\u0131zlatt\u0131. ,Yaz tatilini genellikle ailesiyle beraber Polatl\u0131 Uzunbeyli K\u00f6y\u00fc\u2019nde ge\u00e7iren k\u00fc\u00e7\u00fck Eyl\u00fcl ile k\u0131z karde\u015fleri ise burada kuzenleri ve akrabalar\u0131yla hasret giderirken, k\u0131\u015f d\u00f6neminin gelmesinin ard\u0131ndan anne \u015eerife Ya\u011fl\u0131kara\u2019yla e\u011fitimleri i\u00e7in Bursa\u2019ya geri d\u00f6n\u00fcyordu. ,T\u00fcrkiye, kaybolduktan sonra cans\u0131z bedeni bulunan talihsiz Eyl\u00fcl\u2019e a\u011fl\u0131yor. ,Ya\u011fl\u0131kara, yaz aylar\u0131nda geldi\u011fi ve kas\u0131ma kadar kald\u0131\u011f\u0131 Polatl\u0131\u2019da toplad\u0131\u011f\u0131 hasad\u0131 Bursa\u2019da satarak Eyl\u00fcl ile birlikte 3 k\u0131z \u00e7ocu\u011funun e\u011fitim masraflar\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131l\u0131yor. ,Eyl\u00fcl\u2019\u00fcn cans\u0131z bedenine ula\u015f\u0131lmas\u0131ndan son ana kadar haberi olmayan baba Ya\u011fl\u0131kara, \u201cOnu \u00f6nl\u00fckle, doktor olarak g\u00f6rmeyi \u00e7ok istiyordum\u201d dedi. Cinayet zanl\u0131s\u0131n\u0131n telefonunda cinsel i\u00e7erikli g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerin \u00e7\u0131kmas\u0131 soru\u015fturma birimlerini harekete ge\u00e7irdi. Zanl\u0131n\u0131n, k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocuklara cinsel istismar d\u00fcrt\u00fcs\u00fcn\u00fc bar\u0131nd\u0131ran pedofil olup olmad\u0131\u011f\u0131 ara\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor.,Ankara\u2019da kaybolduktan sonra cans\u0131z bedeni bulunan 8 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z\u0131 Eyl\u00fcl\u2019\u00fc \u00f6nceki g\u00fcn topra\u011fa veren \u0130brahim Ya\u011fl\u0131kara \u00e7ift\u00e7ilik yaparak ge\u00e7imini sa\u011fl\u0131yor. ,Cuma g\u00fcn\u00fc saat 18.00-19.00 s\u0131ralar\u0131nda zanl\u0131 U\u011fur Ko\u00e7yi\u011fit\u2019in \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 \u00e7iftli\u011fin kar\u015f\u0131s\u0131nda ihbar \u00fczerine yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalarda k\u00fc\u00e7\u00fck Eyl\u00fcl\u2019\u00fcn cans\u0131z bedenine ula\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. Ancak ekipler, cesedin Eyl\u00fcl\u2019e ait oldu\u011funa dair kesin tespite kadar Ya\u011fl\u0131kara ailesine bilgi vermedi.\r\nYa\u011fl\u0131kara, \u201cEkipler arazide arama kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na devam ediyorlar, bize olumlu ya da olumsuz hi\u00e7bir bilgi verilmedi. \u00c7al\u0131\u015fmalarla ilgili haber verecekler\u201d demi\u015fti. Tek hayalinin k\u0131z\u0131na sa\u011f kavu\u015fmak oldu\u011funu belirten Ya\u011fl\u0131kara, bir an \u00f6nce olay\u0131n ayd\u0131nlanmas\u0131n\u0131 istedi\u011fini ifade etmi\u015f, Eyl\u00fcl\u2019e canl\u0131 kavu\u015fma umudunu yitirmemi\u015fti.,Ya\u011fl\u0131kara ailesi, k\u0131zlar\u0131ndan gelen k\u00f6t\u00fc haberle y\u0131k\u0131ld\u0131. K\u00fc\u00e7\u00fck Eyl\u00fcl\u2019\u00fcn cinayete kurban gitti\u011fi a\u00e7\u0131kland\u0131. Cezaevinde olan ve olay\u0131 halen itiraf etmeyen zanl\u0131 U\u011fur Ko\u00e7yi\u011fit\u2019in, Eyl\u00fcl\u2019\u00fc \u00f6ld\u00fcrd\u00fckten sonra bir elektrik dire\u011fi dikip, cenazesini de bu dire\u011fin hemen alt\u0131na a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 \u00e7ukura g\u00f6md\u00fc\u011f\u00fc ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Ko\u00e7yi\u011fit\u2019in cep telefonunda yap\u0131lan incelemede \u00e7ocuk pornosug\u00f6r\u00fcnt\u00fclerinin bulundu\u011fu iddia edildi.,Bu geli\u015fme, soru\u015fturma birimlerini harekete ge\u00e7irdi. Zanl\u0131n\u0131n, k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocuklara cinsel istismar d\u00fcrt\u00fcs\u00fcn\u00fc bar\u0131nd\u0131ran pedofil olup olmad\u0131\u011f\u0131 ara\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor. Ko\u00e7yi\u011fit\u2019in kar\u0131s\u0131n\u0131n verece\u011fi bilgilerin de soru\u015fturmay\u0131 \u015fekillendirmesi bekleniyor. Zanl\u0131 Ko\u00e7yi\u011fit, tutuklu bulundu\u011fu Sincan Cezaevi\u2019nde tek ki\u015filik h\u00fccreye konuldu.,Ya\u011fl\u0131kara ailesinin, k\u0131\u015f\u0131n genellikle Bursa\u2019da ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. Baba Ya\u011fl\u0131kara kas\u0131m ay\u0131na kadar k\u00f6ydeki i\u015fleriyle ilgileniyordu. K\u0131\u015f aylar\u0131nda 5-10 haneye kadar d\u00fc\u015fen k\u00f6yde hasad\u0131 toplayarak \u00fcr\u00fcnlerini satan \u0130brahim Ya\u011fl\u0131kara, 3 k\u0131z \u00e7ocu\u011funun da okul masraflar\u0131n\u0131 buradan kazand\u0131\u011f\u0131 parayla kar\u015f\u0131l\u0131yordu. K\u00fc\u00e7\u00fck Eyl\u00fcl\u2019\u00fcn e\u011fitimi tamamlayarak doktor olmas\u0131n\u0131 \u00e7ok isteyen \u0130brahim Ya\u011fl\u0131kara ailesini 3 ayl\u0131k yaz tatilinin ard\u0131ndan Bursa\u2019ya g\u00f6nderiyor, kendisi ise kas\u0131m ay\u0131na kadar Polatl\u0131\u2019daki k\u00f6y\u00fcnde kal\u0131yordu.,Yaz tatillerini genellikle ailesiyle birlikte Uzunbeyli K\u00f6y\u00fc\u2019nde ge\u00e7iren k\u00fc\u00e7\u00fck Eyl\u00fcl de hayata veda etmeden \u00f6nce burada kuzenleriyle, akrabalar\u0131yla hasret gideriyordu. Eyl\u00fcl, olay\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 g\u00fcn de 11 ya\u015f\u0131ndaki akrabas\u0131yla k\u00f6y meydan\u0131nda ve evinin \u00e7evresinde bisiklete biniyordu. K\u00fc\u00e7\u00fck Eyl\u00fcl\u2019\u00fcn, 22 Haziran\u2019da saat 11.00\u2019de evden \u00e7\u0131kan \u0130brahim Ya\u011fl\u0131kara\u2019ya son s\u00f6zleri ise, \u201cBaba gelirken kavun getir\u201d oldu.,Evin en k\u00fc\u00e7\u00fc\u011f\u00fc Eyl\u00fcl\u2019\u00fcn, olay\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 g\u00fcn babas\u0131ndan son iste\u011fi kavun oldu.,K\u00f6y halk\u0131ndan baz\u0131 vatanda\u015flar zanl\u0131 U\u011fur Ko\u00e7yi\u011fit\u2019in sessiz, kendi halinde birisi oldu\u011funu