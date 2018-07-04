Eylül Yağlıkara cinayetinde flaş gelişme

Eyl\u00fcl\u2019\u00fcn \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesiyle ilgili soru\u015fturmada fla\u015f geli\u015fme ya\u015fand\u0131. ,T\u00fcm T\u00fcrkiye Eyl\u00fcl i\u00e7in kahroldu. Haber az \u00f6nce geldi. ,Soru\u015fturma kapsam\u0131nda g\u00f6zalt\u0131nda bulunan zanl\u0131 U\u011fur K.\u2019nin annesi Huriye K., ak\u015fam saatlerinde \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutuklanarak cezaevine g\u00f6nderildi. ,.,Ankara\u2019da kaybolduktan bir s\u00fcre sonra cesedine ula\u015f\u0131lan Eyl\u00fcl Ya\u011fl\u0131kara cinayetine ili\u015fkin g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan zanl\u0131n\u0131n annesi \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutukland\u0131. ,Al\u0131nan bilgilere g\u00f6re, Polatl\u0131 il\u00e7esi Uzunbeyli Mahallesi\u2019nde arkada\u015flar\u0131yla oyun oynamak i\u00e7in d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131nda kaybolan ve 7 g\u00fcn sonra bir tarlada g\u00f6m\u00fcl\u00fc halde cesedi bulunan 8 ya\u015f\u0131ndaki Eyl\u00fcl Ya\u011fl\u0131kara cinayetine ili\u015fkin yeni bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131. ,Soru\u015fturmayla ilgili 3 \u015f\u00fcpheliden 2'si serbest kal\u0131rken, Eyl\u00fcl\u2019\u00fcn \u00fcvey amcas\u0131n\u0131n kar\u0131s\u0131 H.Y. ise adli kontrol \u015fart\u0131yla serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131. \r\n