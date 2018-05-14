Ezeli rakipleri şampiyon olsun diye futbolcuları zehirlediler

Ukrayna Ligi'nde 2017\/18 sezonunu Shakhtar Donetsk \u015fampiyon tamamlad\u0131.,Shakhtar Donetsk sahas\u0131nda a\u011f\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 Verlas'\u0131 ma\u011flup ederek ligin bitimine 1 hafta kala \u015fampiyonlu\u011funu ilan etti.\r\n\r\n,Ancak Shakhtar Donetsk'in \u015fampiyonlu\u011fundan \u00f6nce Ukrayna Ligi'nde g\u00fcndeme damga vuran bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131.\r\n\r\n,Veras tak\u0131m\u0131nda tam 9 futbolcu zehirlendi.\r\n\r\n,Zehirlenen futbolcular\u0131n 4'\u00fc son antrenmana kat\u0131ld\u0131ktan sonra ma\u00e7 kadrosuna al\u0131rken, di\u011fer 5 futbolcu ise sa\u011fl\u0131k problemleri nedeniyle kadroya giremedi.\r\n\r\n,Veras, bu zorlu \u015fartlar alt\u0131nda \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 Shakhtar Donetsk deplasman\u0131nda 1-0 ma\u011flup oldu.\r\n\r\n,Shakhtar Donetsk ise bu galibiyetin ard\u0131ndan \u015fampiyonlu\u011funu ilan etti.\r\n\r\n,Ukrayna bas\u0131n\u0131nda bir gazeteci ise Shakhtar Donetsk - Veras ma\u00e7\u0131 \u00f6ncesinde g\u00fcndem yaratacak bir iddia ortaya att\u0131.\r\n\r\n,Zira Shakhtar Donetsk e\u011fer Veras'a puan kaybeder veya ma\u011flup olsayd\u0131, son hafta Dinamo Kiev - Shakhtar Donetsk derbisinde \u015fampiyon belli olacakt\u0131.\r\n\r\n,Ancak beraberlik halinde Shakhtar Donetsk'in avantaj\u0131n\u0131n daha fazla olaca\u011f\u0131ndan \u00f6t\u00fcr\u00fc, Dinamo Kiev kul\u00fcb\u00fcn\u00fcn ezeli rakiplerinin kendi sahas\u0131nda kupa kald\u0131rmamas\u0131 i\u00e7in Veras'ta zehirlenen 9 futbolcuda pay sahibi oldu\u011fu ve doktor raporlar\u0131nda baz\u0131 oyuncular\u0131n da bilinmeyen sebeplerden \u00f6t\u00fcr\u00fc alkol zehirlenmesi ya\u015fad\u0131klar\u0131 kaydedildi. (Fotoma\u00e7),.