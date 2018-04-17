Ezidhan komutanı: Türkiye’ye karşı savaşmayız

Sincar\u2019da ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc DEA\u015e\u2019a kar\u015f\u0131 olu\u015fturulmu\u015f 7 bin ki\u015filik Ezidhan Savunma G\u00fcc\u00fc Komutan\u0131 \u015ee\u015fo, bir ba\u015fka ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK\u2019y\u0131 hedef alacak olas\u0131 bir operasyonda T\u00fcrkiye\u2019ye kar\u015f\u0131 sava\u015fmayacaklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Sincar\u2019dan \u00e7ekildik yalan\u0131na sar\u0131lan ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK\u2019ya bir tepki de b\u00f6lgedeki Ezidilerden geldi. T\u00fcrkiye\u2019nin Afrin\u2019den sonra buradaki \u00f6rg\u00fct \u00fcslerine de operasyon yapmas\u0131n\u0131n g\u00fcndeme gelmesi \u00fczerine Ezidiler, PKK\u2019ya bir an \u00f6nce b\u00f6lgeyi terk etmesi \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapt\u0131. Ezidiler, Ankara\u2019n\u0131n, Sincar\u2019a d\u00fczenleyece\u011fi olas\u0131 bir operasyonda PKK\u2019ya destek vermeyeceklerini a\u00e7\u0131klayarak rest \u00e7ekti.\r\n\r\n,DEA\u015e\u2019la m\u00fccadele etmek amac\u0131yla olu\u015fturulmu\u015f binlerce silahl\u0131 Ezidi'den olu\u015fturulan Ezidihan Savunma G\u00fcc\u00fc Komutan\u0131 Haydar \u015ee\u015fo, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, halk\u0131n PKK\u2019y\u0131 b\u00f6lgede istemedi\u011fini s\u00f6yledi. 7 bin ki\u015filik Ezidihan Savunma G\u00fcc\u00fc\u2019ne komutanl\u0131k eden \u015ee\u015fo \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: T\u00fcrkiye Afrin\u2019den sonra Sincar\u2019a da bir operasyon yapabilece\u011fini a\u00e7\u0131k \u015fekilde dile getiriyor. PKK bir an \u00f6nce b\u00f6lgeyi terk etmeli. T\u00fcrkiye\u2019nin b\u00f6lgede PKK\u2019y\u0131 hedef alaca\u011f\u0131 olas\u0131 bir operasyonda \u00f6rg\u00fcte destek vermeyece\u011fiz. T\u00fcrkiye, PKK\u2019y\u0131 d\u00fc\u015fman olarak g\u00f6r\u00fcyor. O y\u00fczden T\u00fcrkiye\u2019ye kar\u015f\u0131 sava\u015fmayaca\u011f\u0131z. \r\n,B\u00f6lge halk\u0131n\u0131n ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK\u2019ya olan bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131s\u0131n\u0131n zamanla de\u011fi\u015fti\u011fini anlatan \u015ee\u015fo \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: \u201c\u0130lk geldiklerinde halk kendilerini kurtaracaklar\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc. Ancak DEA\u015e biter bitmez PKK zulm\u00fc ba\u015flad\u0131. \u00d6rg\u00fct, b\u00f6lge halk\u0131na \u00e7ok zarar verdi. Halk zul\u00fcm g\u00f6rd\u00fc. Ezidiler de bunlara \u015fahit olduk\u00e7a PKK\u2019ya olan bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131lar\u0131 da de\u011fi\u015fti. \u00c7\u00fcnk\u00fc halk \u00f6rg\u00fct\u00fcn ne oldu\u011funu, neyi ama\u00e7lad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00e7ok daha iyi anlamaya ba\u015flad\u0131.\u201d \r\n \r\n,DEA\u015e nedeniyle Sincar\u2019\u0131 terk eden binlerce Ezidi ailenin daha sonra PKK korkusuyla evlerine geri d\u00f6nemedi\u011fini hat\u0131rlatan \u015ee\u015fo \u201cK\u00fc\u00e7\u00fck ya\u015ftaki \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z\u0131 kand\u0131r\u0131p ka\u00e7\u0131rd\u0131lar. ,Bunlar\u0131n beynini y\u0131kay\u0131p \u00f6rg\u00fcte katt\u0131lar. Kimilerini zorla ald\u0131lar. B\u00f6lgeden g\u00f6\u00e7 etmi\u015f binlerce Ezidi, \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n PKK taraf\u0131ndan kendilerinden al\u0131nmas\u0131ndan korktuklar\u0131 i\u00e7in evlerine geri d\u00f6nemedi\u201d dedi. (Ak\u015fam)