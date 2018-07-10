F.Bahçe o yıldızı Beşiktaş'ın elinden kapıyor! Ortalık karıştı...

Galatasaray'\u0131n da oyuncu i\u00e7in temasa ge\u00e7ti\u011fi ancak \u015fans\u0131n\u0131n az oldu\u011fu belirtildi.,.,Be\u015fikta\u015f'\u0131n listesinde ilk s\u0131rada yer alan oyuncunun menajeri vas\u0131tas\u0131yla \u0130stanbul'da ev bakt\u0131\u011f\u0131 ve Fenerbah\u00e7e'ye yak\u0131n oldu\u011fu konu\u015fuluyor., Ayew konusunda ibre \u015fu an i\u00e7in F.Bah\u00e7e'ye d\u00f6nm\u00fc\u015f durumda. (Ajansspor),Be\u015fikta\u015f'\u0131n kiralama teklifinde bulundu\u011fu Andre Ayew i\u00e7in fla\u015f bir iddia ortaya at\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Ge\u00e7en sezon 36 ma\u00e7ta forma giyen 28 ya\u015f\u0131ndaki oyuncu 6 gol 5 asistlik bir performans sergilemi\u015fti.\r\n\r\n,Gana bas\u0131n\u0131nda yer alan habere g\u00f6re Be\u015fikta\u015f'\u0131n teklif g\u00f6t\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc Ganal\u0131 y\u0131ld\u0131z i\u00e7in Fenerbah\u00e7e'nin ciddi olarak devrede oldu\u011fu ve i\u015fi bitirdi\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Swansea'nin Ayew'in bonservisiyle ya da kiral\u0131k olarak ayr\u0131lmas\u0131na s\u0131cak bakt\u0131\u011f\u0131 bildiriliyor.\r\n\r\n