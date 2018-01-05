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Türkiye Gazetesi

F.Bahçe'ye şok üstüne şok! Beşiktaş...

F.Bahçe'ye şok üstüne şok! Beşiktaş...
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Fenerbahçe ile ezeli rakibi Beşiktaş arasındaki transfer savaşını sarı laciverliler kazandı. Ancak bu savaşın bedelini siyah beyazlılar değil Fenerbahçe ödedi. İşte Fenerbahçe'yi yakan o gerçek... Fenerbahçe'de son dönemde kriz haline gelen Ozan Tufan ve daha öncesinde bitmek bilmeyen sansasyonları ile gündemden düşmeyen Robin van Persie, Aykut Kocaman tarafından Antalya kampına götürülmedi. Söz konusu iki isim de Beşiktaş'ın transfer listesinde yer almış ancak Fenerbahçe transferde kesenin ağzını açarak Van Persie ve Ozan'ı kadroya dâhil etmişti.

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