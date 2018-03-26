Facebook kullanıcıları bu habere dikkat!

Milyonlarca Facebook kullan\u0131c\u0131s\u0131 bu habere dikkat!\r\n,Aralar\u0131nda siz de olabilirsiniz,Ars Technica internet sitesinde yer alan habere g\u00f6re, \u00e7ok say\u0131da kullan\u0131c\u0131 Twitter'da yapt\u0131klar\u0131 payla\u015f\u0131mlarda Facebook hesaplar\u0131ndaki indirilebilir veri dosyalar\u0131nda arama ge\u00e7mi\u015flerine ait aylara ve y\u0131llara yay\u0131lan detayl\u0131 d\u00f6k\u00fcmler oldu\u011funu bildirdi.\r\n,Facebook'un s\u00f6z konusu bilgileri Android cihazlarda yay\u0131n olarak kullan\u0131lan Messenger adl\u0131 mesaj uygulamas\u0131 arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla edindi\u011fi bildirildi.\r\n,Uygulaman\u0131n son d\u00f6nemde uygulama i\u00e7i bir diyalog butonuyla irtibat bilgilerini "s\u00fcrekli payla\u015fmak" i\u00e7in izin istemesi kullan\u0131c\u0131lar\u0131 harekete ge\u00e7irdi.\r\n,Hesaplar\u0131ndaki veri kay\u0131t dosyalar\u0131n\u0131 inceleyen kullan\u0131c\u0131lar bu izin talebinin ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131n \u00f6ncesinde, arama ge\u00e7mi\u015flerinin y\u0131llard\u0131r tarihsel olarak kaydedildi\u011fini anlad\u0131klar\u0131n\u0131 vurgulad\u0131.\r\n,Kullan\u0131c\u0131lar, d\u00f6k\u00fcm\u00fc \u00e7\u0131kar\u0131lan aramalar\u0131n daha \u00e7ok aile ve arkada\u015f gibi yak\u0131n \u00e7evrelerindeki ki\u015filerle yapt\u0131klar\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmeler oldu\u011funa dikkati \u00e7ekti.\r\n,\u015eirketin s\u00f6z konusu bilgileri kullan\u0131c\u0131 veri dosyas\u0131nda tutmas\u0131, bunlar\u0131n pazarlama ve analiz amac\u0131yla \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc taraflar\u0131n kullan\u0131m\u0131na sunabilece\u011fi \u015f\u00fcphelerine yol a\u00e7\u0131yor.\r\n,Android i\u015fletim sisteminin \u00fcreticisi Google, son d\u00f6nemde mobil uygulamalar i\u00e7in eri\u015fim izinlerini daha a\u00e7\u0131k ve spesifik hale getirmi\u015fti.\r\n,Kas\u0131m ay\u0131nda Android'in Uygulama Geli\u015ftirme Aray\u00fcz\u00fc'n\u00fc (API) yeni g\u00fcvenlik protokolleriyle g\u00fcncelleyene dek geli\u015ftiriciler izinleri \u00e7e\u015fitli y\u00f6ntemlerle atlayarak SMS ve arama verilerine ula\u015fabiliyordu.\r\n,Facebook, kullan\u0131c\u0131lar\u0131n \u015fikayetlerine verdi\u011fi yan\u0131tta, kullan\u0131c\u0131lar\u0131n mobil uygulamalar\u0131n telefon irtibatlar\u0131na eri\u015fmesine izin vermesi durumunda, bunlar\u0131n arama ge\u00e7mi\u015fine ula\u015fmas\u0131n\u0131n do\u011fal oldu\u011funu savundu.\r\n,\u015eirket s\u00f6zc\u00fcs\u00fc yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Telefonunuzdaki uygulama ve hizmetlerin en \u00f6nemli \u00f6zelli\u011fi size do\u011fru ki\u015filerle ba\u011flant\u0131 kurman\u0131z\u0131 sa\u011flama konusunda yard\u0131mc\u0131 olmakt\u0131r. Bir uygulamay\u0131 telefonunuza indirdi\u011finizde irtibatlar\u0131n\u0131za eri\u015fim izni veriyorsan\u0131z bunu talep ediyorsunuz demektir." ifadelerini kulland\u0131.\r\n,\u00d6te yandan mesaj ve arama ge\u00e7mi\u015fi d\u00f6k\u00fcmlerine, iOS mobil i\u015fletim sistemini kullanan Apple marka \u00fcr\u00fcnlerde rastlanmad\u0131\u011f\u0131 bildirildi. ,50 milyon Facebook kullan\u0131c\u0131s\u0131n\u0131n hesaplar\u0131ndan izinsiz toplad\u0131\u011f\u0131 ki\u015fisel verileri ABD ve \u0130ngiltere'de siyasi se\u00e7imleri etkilemek i\u00e7in usuls\u00fcz kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131na y\u00f6nelik iddialara da de\u011findi.\r\n,Facebook, son d\u00f6nemde Cambridge Analytica adl\u0131 Londra merkezli veri analiz firmas\u0131n\u0131n 50 milyon Facebook kullan\u0131c\u0131s\u0131n\u0131n hesaplar\u0131ndan izinsiz toplad\u0131\u011f\u0131 ki\u015fisel verileri ABD'de ba\u015fkanl\u0131k se\u00e7imlerini ve \u0130ngiltere'de Brexit referandumunu etkilemek i\u00e7in usuls\u00fcz olarak kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131na y\u00f6nelik iddialar nedeniyle ele\u015ftiri oklar\u0131n\u0131n hedefi olmu\u015ftu.\r\n,Bunun sebebi ise iOS i\u015fletim sisteminin, istenmeyen reklam mesajlar\u0131n\u0131 bloke eden uygulamalar gibi istisnalar hari\u00e7 uygulamalar\u0131n, mesaj ve arama ge\u00e7mi\u015fine ula\u015fmas\u0131na izin vermemesi. \u00d6rne\u011fin Facebook'un iOS uygulamalar\u0131n\u0131n bu verilere eri\u015fimi bulunmuyor.\r\n