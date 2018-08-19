Facebook'ta bunu yapan yandı!

Bunu yapan yand\u0131!,Hapis cezas\u0131 var!,Yarg\u0131tay, Facebook'tan hakaret ederek, telefon numaras\u0131 payla\u015fan san\u0131k hakk\u0131nda m\u00fc\u015ftekinin \u015fikayeti \u00fczerine a\u00e7\u0131lan davada verilen karar\u0131 bozdu. ,Kararda, birden fazla su\u00e7 i\u015fleyen san\u0131\u011fa, en a\u011f\u0131r cezay\u0131 gerektiren su\u00e7tan yarg\u0131lama yap\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fi belirtildi. San\u0131\u011f\u0131n a\u011f\u0131r cezay\u0131 gerektiren verileri hukuka ayk\u0131r\u0131 ele ge\u00e7irme su\u00e7undan cezaland\u0131r\u0131lmas\u0131 gerekirken, hem bu su\u00e7tan hem de hakaret su\u00e7undan cezaland\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n uygun olmad\u0131\u011f\u0131 kaydedildi.\r\n\r\n,Yarg\u0131tay 12. Ceza Dairesi'nin verdi\u011fi karara g\u00f6re, Hatice isimli bir kad\u0131na Facebook hesab\u0131ndan hakaret ederek, telefon numaras\u0131n\u0131 payla\u015fan bir san\u0131k hakk\u0131nda, verileri hukuka ayk\u0131r\u0131 olarak verme veya ele ge\u00e7irme su\u00e7unu d\u00fczenleyen TCK 136\/1 ve hakaret su\u00e7unu d\u00fczenleyen TCK 125. maddesinden dava a\u00e7\u0131ld\u0131.,Mahkeme, san\u0131\u011f\u0131 her iki su\u00e7tan da hapse mahkum etti. H\u00fck\u00fcm, san\u0131k ve cumhuriyet savc\u0131l\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan temyiz edildi. Temyiz \u00fczerine dosya Yarg\u0131tay'a geldi. Yarg\u0131tay karar\u0131 bozdu.\r\n\r\n,Bozma karar\u0131nda, san\u0131\u011f\u0131n bir fiili ile birden fazla farkl\u0131 su\u00e7un olu\u015fmas\u0131na neden oldu\u011fu, TCK'n\u0131n 44. maddesi gere\u011fince, daha a\u011f\u0131r cezay\u0131 gerektiren verileri hukuka ayk\u0131r\u0131 olarak verme veya ele ge\u00e7irme su\u00e7undan cezaland\u0131r\u0131lmas\u0131, hakaret su\u00e7undan ise h\u00fck\u00fcm kurulmas\u0131na yer olmad\u0131\u011f\u0131na karar verilmesi gerekti\u011fi, buna ra\u011fmen san\u0131\u011f\u0131n her iki su\u00e7tan da cezaland\u0131r\u0131lmas\u0131 yoluna gidildi\u011fi belirtildi.\r\n\r\n,Kararda, san\u0131k hakk\u0131nda bu \u015fekilde uygulanan fazla ceza tayininin hukuka ayk\u0131r\u0131 oldu\u011fu kaydedildi. Kararda, san\u0131k hakk\u0131nda TCK'n\u0131n hakaret su\u00e7unu d\u00fczenleyen 125\/4. maddesinden art\u0131r\u0131m uyguland\u0131\u011f\u0131, sonu\u00e7 cezan\u0131n 11 ay 20 g\u00fcn olarak belirlenmesi gerekirken, 12 ay olarak belirlenmesinin kanuna ayk\u0131r\u0131 oldu\u011fu vurguland\u0131.\r\n\r\n