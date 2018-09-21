Facebook'tan flaş karar! Bundan sonra...

BBC'nin haberine g\u00f6re, Facebook, siyasi kampanya ofislerine internetten reklam kampanyalar\u0131 geli\u015ftirmelerine yard\u0131mc\u0131 olmalar\u0131 i\u00e7in bundan sonra personel g\u00f6nderilmeyece\u011fini duyurdu.,\u015eirket, siyasi kampanyalara personel g\u00f6ndererek do\u011frudan destek vermek yerine internet arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla t\u00fcm siyasi partilere \u00fccretsiz reklam \u00f6nerisi sunaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti.,Di\u011fer yandan, kampanya y\u00fcr\u00fct\u00fcc\u00fclerinin reklam konusunda internet deste\u011fi almaya devam edebilecekleri bildirildi.,Siyasi kampanyalarda hedef kitlelere etkili \u015fekilde ula\u015fmak i\u00e7in \u00f6zel hizmet sunan Google ve Twitter'dan, uygulamay\u0131 sonland\u0131r\u0131p sonland\u0131rmayacaklar\u0131na ili\u015fkin hen\u00fcz a\u00e7\u0131klama yap\u0131lmad\u0131.,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'\u0131n, 2016 ba\u015fkanl\u0131k se\u00e7imlerindeki dijital direkt\u00f6r\u00fc, se\u00e7imi Facebook'un yard\u0131m\u0131yla kazand\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6ylemi\u015fti.,Facebook ise Trump'\u0131n rakibi Hillary Clinton'a da ayn\u0131 deste\u011fin teklif edildi\u011fini ancak reddedildi\u011fini bildirmi\u015fti.,Bloomberg'in ula\u015ft\u0131\u011f\u0131 \u015firket i\u00e7i belgelere g\u00f6re, 2016'n\u0131n haziran ile kas\u0131m aylar\u0131 aras\u0131nda Facebook reklamlar\u0131 i\u00e7in Donald Trump'\u0131n se\u00e7im kampanyas\u0131nda 44 milyon dolar, Hillary Clinton'\u0131n kampanyas\u0131nda ise 28 milyon dolar harcand\u0131.