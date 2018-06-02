Facebook ve Instagram’da bu tuzağa dikkat

Facebook\u2019un aktif kullan\u0131c\u0131 say\u0131s\u0131 2 milyar\u0131 a\u015farken, Instagram da 1 milyar kullan\u0131c\u0131ya h\u0131zla yakla\u015f\u0131yor. ,Uzmanlar sosyal medyada 40 bin sahte profili inceledi ve doland\u0131r\u0131c\u0131lar\u0131n en s\u0131k kulland\u0131\u011f\u0131 y\u00f6ntemleri ortaya \u00e7\u0131kard\u0131.,40 bin sahte sosyal medya hesab\u0131n\u0131 inceleyen ZeroFOX Research, doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k ama\u00e7l\u0131 sahte sosyal medya hesaplar\u0131n\u0131n sadece iki y\u0131lda 11 kat artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti. ,Instagram taraf\u0131ndan payla\u015f\u0131lan verilere g\u00f6re, her g\u00fcn 200 milyonu a\u015fk\u0131n Instagram kullan\u0131c\u0131s\u0131, markalara veya \u00f6nemli ki\u015filere ait profilleri ziyaret ediyor.,Sosyal medyadan sunulan teklif ve kuponlar, siber sald\u0131rganlar\u0131n da en \u00e7ok ba\u015fvurdu\u011fu doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k y\u00f6ntemlerinden birisini olu\u015fturuyor. ZeroFOX Research ara\u015ft\u0131rmas\u0131nda, doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k ama\u00e7l\u0131 a\u00e7\u0131lan sahte hesaplar\u0131n %48\u2019inin, zararl\u0131 linklere y\u00f6nlendirmek i\u00e7in kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. ,Sahte hesaplar\u0131n %38\u2019i ise, sosyal medya kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131 kimlik bilgilerini \u00e7almaya y\u00f6nelik oltalama (phishing) sayfalar\u0131na y\u00f6nlendiriyor. \u00dcstelik ara\u015ft\u0131rmaya g\u00f6re doland\u0131r\u0131c\u0131lar, sald\u0131r\u0131lar\u0131n\u0131n etkisini art\u0131rmak i\u00e7in Instagram ve Facebook gibi platformlarda reklam vermekten de \u00e7ekinmiyor. , Sahte hesaplar, halka mal olmu\u015f marka ve ki\u015filere ait hesaplar\u0131 ele ge\u00e7irme, veri kayb\u0131 ve m\u00fc\u015fteri doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131 gibi pek \u00e7ok vaka hem son kullan\u0131c\u0131y\u0131 hem de hesap sahiplerini risk alt\u0131nda b\u0131rak\u0131yor