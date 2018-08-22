Facebook ve Twitter o hesapları siliyor

Sosyal medya devlerinden bir hamle daha geldi!,Facebook ve Twitter sahte hesaplarla sava\u015fmaya devam ediyor...,D\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc sosyal medya platformlar\u0131, sahte ve manip\u00fcle edici hesaplar\u0131 sildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.,Facebook ve Twitter, \u0130ran ve Rusya ile ba\u011flant\u0131l\u0131 bir\u00e7ok hesab\u0131 sahte olmalar\u0131 ve manip\u00fcle edici davran\u0131\u015flarda bulunmalar\u0131 nedeniyle ask\u0131ya ald\u0131., Facebook kurucusu Mark Zuckerberg 650'den fazla hesap ve grubun insanlar\u0131 yan\u0131ltt\u0131klar\u0131n\u0131n tespit edildi\u011fini bildirirken, Twitter ask\u0131ya al\u0131nan 284 hesab\u0131n \u0130ran'la direk ba\u011flant\u0131s\u0131n\u0131n oldu\u011funu tespit ettiklerini a\u00e7\u0131klad\u0131.,Facebook d\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, aylar s\u00fcren soru\u015fturman\u0131n ard\u0131ndan \u0130ran ve Rusya kaynakl\u0131 kampanyalar ile ba\u011flant\u0131l\u0131 ve \u00f6zg\u00fcn olmayan davran\u0131\u015f g\u00f6steren birden fazla hesap buldu\u011funu belirtmi\u015fti. ,Facebook'un yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Bu t\u00fcr davran\u0131\u015flar\u0131 yasakl\u0131yoruz \u00e7\u00fcnk\u00fc insanlar\u0131n yapt\u0131klar\u0131 ba\u011flant\u0131lara g\u00fcvenmelerini istiyoruz" ifadeleri yer ald\u0131.,.,Ayn\u0131 zaman bir\u00e7ok hesab\u0131 ise sildi\u011fini bildirdi.