Facia! Bebeği otomobilde unuttular

\u015eanl\u0131urfa'da bir facia ya\u015fand\u0131.,2 Ya\u015f\u0131ndaki bebe\u011fi otomobilde unuttular! ,Olay, ak\u015fam saatlerinde il\u00e7e merkezine 45 kilometre uzakl\u0131kta bulunan Eskihan k\u0131rsal mahallesinde meydana geldi. \u0130l\u00e7e merkezinden otomobil ile mahalleye d\u00f6nen Bulut ailesi fertleri, iddiaya g\u00f6re minik G\u00fcne\u015f'i ara\u00e7ta unutup eve gitti. ,Bir s\u00fcre sonra G\u00fcne\u015f'i otomobilde hareketsiz g\u00f6ren yoldan ge\u00e7en yak\u0131nlar\u0131 cam\u0131 k\u0131rd\u0131.,Cam\u0131 k\u0131r\u0131larak ara\u00e7tan \u00e7\u0131kar\u0131lan minik G\u00fcne\u015f, ihbarla gelen sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlileri taraf\u0131ndan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. Acil serviste m\u00fcdahale edilen minik G\u00fcne\u015f, doktorlar\u0131n t\u00fcm m\u00fcdahalesine ra\u011fmen kurtar\u0131lamad\u0131. K\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocu\u011fun cans\u0131z bedeni otopsi i\u00e7in morga g\u00f6nderilirken, olay\u0131 duyan yak\u0131nlar\u0131 ise hastaneye ak\u0131n etti. Jandarma, olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131.