Faik Öztürk'ü üzen haber

Faik \u00d6zt\u00fcrk'\u00fc \u00fczen bir haber geldi.,MHP 24 Haziran se\u00e7imleri \u00f6ncesi milletvekili aday listesini a\u00e7\u0131klad\u0131. \r\n\r\n,MHP'den milletvekili aday aday\u0131 olan "Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131n fikirlerine son derece sayg\u0131 duyan bir insan\u0131m., Genel Ba\u015fkan\u0131m siyaha beyaz desin benim i\u00e7in beyazd\u0131r" diyen i\u015f adam\u0131 Faik \u00d6zt\u00fcrk, listeye giremedi.,Ad\u0131n\u0131, Safiye Soyman'la birlikteli\u011fi ve ortak \u015fovlar\u0131yla duyuran Faik \u00d6zt\u00fcrk MHP'den aday aday\u0131 olmu\u015ftu. \u00d6zt\u00fcrk, "Medyatikli\u011fimi, bu y\u00fcz\u00fc, bu vitrini Elaz\u0131\u011f'\u0131n reklam\u0131 i\u00e7in kullanaca\u011f\u0131m" demi\u015fti.,Memleketi Elaz\u0131\u011f i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmak istedi\u011fini s\u00f6yleyemi\u015f ve MHP'den milletvekili aday aday\u0131 olan \u00d6zt\u00fcrk, "Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131n fikirlerine son derece sayg\u0131 duyan bir insan\u0131m. ,Genel Ba\u015fkan\u0131m siyaha beyaz desin benim i\u00e7in beyazd\u0131r. Halbuki siyah ama \u00f6yle bir ba\u011fl\u0131l\u0131\u011f\u0131m var. Bu 49 y\u0131ll\u0131k bir parti. Yeni kurulan bir partiye gitmedim, ondan dolay\u0131 da \u00e7ok mutluyum. ,Cumhur ittifak\u0131 olmasa bile yine MHP'den, partiye ba\u011fl\u0131l\u0131\u011f\u0131mdan dolay\u0131 aday olurdum. Ba\u015fka bir partiye gidip de aday olmam. Hep ekme\u011fimin derdinde oldu\u011fum i\u00e7in hi\u00e7 MHP'li oldu\u011fumdan dolay\u0131 zora da d\u00fc\u015fmedim." demi\u015fti.