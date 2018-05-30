Faizsiz 300 bin lira kredi için hemen başvurun

\u0130\u015fletmelerin son d\u00f6nemde artan faiz y\u00fck\u00fcn\u00fc hafifletmek \u00fczere \u00f6nemli bir ad\u0131m at\u0131ld\u0131., \u201cYerli ve yeni\u201d makine al\u0131mlar\u0131nda a\u00e7\u0131lan kredinin 300 bin liraya kadar olan faizini K\u00fc\u00e7\u00fck ve Orta \u00d6l\u00e7ekli \u0130\u015fletmeleri Geli\u015ftirme ve Destekleme \u0130daresi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 (KOSGEB) kar\u015f\u0131layacak. ,B\u00f6ylece yerli makine te\u00e7hizat \u00fcreticisi de desteklenmi\u015f olacak.,Gazete Habert\u00fcrk'te yer alan haberde, destek program\u0131 kapsam\u0131nda, i\u015fletmelere son d\u00f6nemde faiz nedeniyle artan maliyetlerini azaltmak i\u00e7in 300 bin liraya kadar faiz deste\u011fi verilecek. ,Bu destekten faydalanmak i\u00e7in \u201cyerli ve yeni\u201d makine al\u0131m\u0131 \u015fart olacak. \r\n,Kredinin ilk 6 ay\u0131 \u00f6demesiz olacak. 36 ay vadeli kredi, 3 ayl\u0131k e\u015fit taksitlerle geri \u00f6denecek. ,Kredi faizinin 300 bin liraya kadar olan k\u0131sm\u0131n\u0131 KOSGEB \u00f6deyecek.,Teminat s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 \u00e7eken i\u015fletmeler i\u00e7in Kredi Garanti Fonu devrede olacak. ,Faiz deste\u011finden, KOSGEB veri taban\u0131na kay\u0131tl\u0131, imalat sanayiinde faaliyet g\u00f6steren ve yasakl\u0131 olmayan i\u015fletmeler yararlanabilecek. \r\n,Yaln\u0131zca yerli ve yeni makine te\u00e7hizat al\u0131mlar\u0131 desteklenecek. Yakla\u015f\u0131k 500 milyon liral\u0131k kredi kulland\u0131r\u0131lacak. 100 milyon lira faiz deste\u011fi \u00f6denecek. Ba\u015fvurular 1 Haziran\u2019da ba\u015flay\u0131p 1 ay s\u00fcrecek.,Binlerce ki\u015fiyi ilgilendiren haber...,Yararlanmak i\u00e7in i\u015fte \u015fartlar...