Fakıbaba erken seçim için tarih verdi

T\u00fcrkiye erken se\u00e7ime mi gidiyor? Bakan tarih verdi!,Yerel se\u00e7imin erkene al\u0131n\u0131p al\u0131nmayaca\u011f\u0131 tart\u0131\u015fmas\u0131na Tar\u0131m Bakan\u0131 E\u015fref Fak\u0131baba da kat\u0131ld\u0131. Fak\u0131baba, ''Yerel se\u00e7imin Kas\u0131m'a al\u0131nmas\u0131 do\u011fru olur'' dedi.\r\n\r\n,G\u0131da, Tar\u0131m ve Hayvanc\u0131l\u0131k Bakan\u0131 Ahmet E\u015fref Fak\u0131baba, \u00f6zel bir televizyon kanal\u0131nda yay\u0131nlanan programa kat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,31 Mart 2019 ger\u00e7ekle\u015ftirilmesi beklenen yerel se\u00e7imde yo\u011fun bir rekabet olaca\u011f\u0131n\u0131 belirten Bakan Fak\u0131baba, "\u00c7ok rekabet olacak. Bence biz hemen h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde h\u00fck\u00fcmet kurulduktan hemen sonra ba\u015flamak zorunday\u0131z. Bu se\u00e7im atmosferi bitmeden yeni bir se\u00e7im atmosferine girece\u011fiz. Di\u011fer partiler de ayn\u0131 \u015feyi yapacak" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,''SE\u00c7\u0130M KASIM'DA OLURSA BELED\u0130YELER 1 YIL KAZANIR''\r\n\r\n,Yerel se\u00e7im tarihinin de\u011fi\u015fip de\u011fi\u015fmeyece\u011fi y\u00f6n\u00fcndeki soru \u00fczerine Fak\u0131baba, "Bu konuda haberler \u00e7\u0131k\u0131yor, Kas\u0131m ay\u0131na al\u0131nacak diye. Ben bilmiyorum ama ben eski bir belediyeci olarak b\u00f6yle bir \u015feyin do\u011fru olaca\u011f\u0131na inan\u0131yorum" cevab\u0131n\u0131 verdi.\r\n\r\n,D\u00fc\u015f\u00fcncesinin siyasi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 da ifade eden Fak\u0131baba, "Siyasi olarak d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum. \u0130tirazlar felan Nisan'\u0131n ikinci haftas\u0131na do\u011fru mazbatan\u0131z\u0131 al\u0131yorsunuz, g\u00f6reve ba\u015fl\u0131yorsunuz. Ho\u015fgeldin, kutlamalar, davettir. 1-2 ay\u0131n\u0131z\u0131 al\u0131yor. Ve daha tak\u0131m kuramam\u0131\u015fs\u0131n\u0131z, proje yapamam\u0131\u015fs\u0131n\u0131z, arkada\u015flar\u0131n\u0131z\u0131 belirleyememi\u015fsiniz ve i\u015fi tam kavrayamam\u0131\u015fs\u0131n\u0131z. O y\u0131l\u0131 kaybetmi\u015f oluyorsunuz" c\u00fcmlelerini kurdu.\r\n\r\n,''5 AY YEREL Y\u00d6NET\u0130MLER \u0130\u00c7\u0130N \u00c7OK \u00d6NEML\u0130''\r\n\r\n,''SE\u00c7\u0130M\u0130N KASIM'A ALINMASI DO\u011eRU OLUR''\r\n\r\n,Kas\u0131m, Aral\u0131k, Ocak, \u015eubat ve Mart aylar\u0131n\u0131n belediyecilikte \u00f6nemli oldu\u011funu belirten Fak\u0131baba, s\u00f6zlerine \u015f\u00f6yle devam etti:\r\n\r\n,"Ama bu Kas\u0131m ay\u0131na \u00e7ekildi\u011fi zaman, belediyecilikte \u00f6yle aylard\u0131r bunlar. Kas\u0131m, Aral\u0131k, Ocak, \u015eubat, Mart\u2026 Bu 5 ay sizin i\u00e7in \u00f6nemli bir zaman\u0131 iyi de\u011ferlendirme an\u0131d\u0131r. Hem tebrikleri kabul ediyorsunuz, belediyecili\u011fi \u00f6\u011frenmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorsunuz ve o y\u0131l\u0131 bo\u015fa harcamam\u0131\u015f oluyorsunuz. Bu ba\u011flamda Kas\u0131m ay\u0131 olursa b\u00fct\u00fcn belediye ba\u015fkanlar\u0131n\u0131n 1 y\u0131l daha kazanaca\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcyorum.\r\n\r\n,Bak\u0131n 2 y\u0131l kazan\u0131yor. Bu sene de zaten erken se\u00e7im olmam\u0131\u015f olsayd\u0131, Haziran-Temmuz ay\u0131ndan itibaren belediye ba\u015fkanlar\u0131 aday olaca\u011f\u0131m, olmayaca\u011f\u0131m\u0131n tela\u015f\u0131yla bu sefer i\u015fler yine yar\u0131da kal\u0131yor. Bunlar\u0131 \u00f6nlemek ve 1 y\u0131l\u0131 kurtarmak ad\u0131na, bana g\u00f6re Kas\u0131m'a al\u0131nmas\u0131 do\u011fru olacakt\u0131r."