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Farklı güneş sisteminden gelen esrarengiz cismin ne olduğu ortaya çıktı

Farklı güneş sisteminden gelen esrarengiz cismin ne olduğu ortaya çıktı
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Bilim insanlarının tespit ettikten sonra Oumuamua adını verdikleri, ince uzun fiziğe sahip ve garip nesne, kuyruklu yıldız mı yoksa bir asteroid mi olduğu konusundaki tartışmaları alevlendirdi. İlk kez Hawaii'deki Pan-STARRS teleskobu tarafından 19 Ekim'de gözlemlenen Oumuamua isimli cismin ne olduğuna dair gizemin çözülmüş olabileceği bildirildi. İsminin kelime anlamı 'izci' ya da 'uzaktan gelen haberci' olan nesneye ilişkin bilim insanları Ekim 2017’den beri yaptıkları araştırmalarda bazı açıklamalara ulaştı.

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