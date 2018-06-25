Fatih Erbakan'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme

Fatih Erbakan, se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n belli olmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'na at\u0131f yapt\u0131.,Eski ba\u015fbakanlardan Necmettin Erbakan'\u0131n o\u011flu Fatih Erbakan, d\u00fcn ak\u015fam Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'na g\u00f6nderme yapt\u0131\u011f\u0131 bir twit'ini tekrar yay\u0131nlayarak K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'na se\u00e7im sonucunun cevab\u0131n\u0131 verdi.\r\n\r\n,SAADET PART\u0130S\u0130 \u0130LE \u0130TT\u0130FAK TUTMADI\r\n,Necmettin Erbakan'dan sonra Milli G\u00f6r\u00fc\u015f'\u00fcn devam\u0131 olarak g\u00f6r\u00fclen ancak Milli G\u00f6r\u00fc\u015f'\u00fc temsil edemedikleri i\u00e7in o\u011ful Erbakan deste\u011fini kaybeden Saadet Partisi (SP) ile ittifaka giderek Milli G\u00f6r\u00fc\u015f'ten oy dev\u015firmeye \u00e7al\u0131\u015fan K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, mecliste umdu\u011funu bulamad\u0131. ,1 Kas\u0131m 2015 Genel Se\u00e7imleri'nde y\u00fczde 25 olan oy oran\u0131n\u0131 y\u00fczde 22'ye d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,Fatih Erbakan att\u0131\u011f\u0131 tweette, "Osmanl\u0131ya zalim diyen Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'na davam\u0131z\u0131 de\u011fnek yapmaya \u00e7al\u0131\u015fanlar Milli G\u00f6r\u00fc\u015f'\u00fc temsil edemezler." ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Planlar\u0131 suya d\u00fc\u015fen K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'na cevap Fatih Erbakan'dan geldi.,.