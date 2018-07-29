Fatih Erbakan yeni parti kuruyor

Eski Ba\u015fbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'\u0131n o\u011flu Fatih Erbakan'\u0131n kuraca\u011f\u0131 yeni parti i\u00e7in kulislerde iki ismin konu\u015fuluyor.,\u2018B\u00fcy\u00fck T\u00fcrkiye Platformu' ad\u0131 alt\u0131nda y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc partile\u015fme \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131nda sona gelen Erbakan Vakf\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Fatih Erbakan'\u0131n, partisinin kurulu\u015f dilek\u00e7esini yak\u0131nda \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131'na verece\u011fi bildirildi.\r\n\r\n,Saadet Partisi'nin (SP) 24 Haziran'da yap\u0131lan milletvekili genel se\u00e7imlerinde ald\u0131\u011f\u0131 y\u00fczde 1.3'l\u00fck oy oran\u0131n\u0131n da s\u00fcre\u00e7te etkili oldu\u011fu \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,Yeni parti i\u00e7in kulislerde \u2018Yeni Refah' ve \u2018Yeniden Refah' gibi isimler konu\u015fuldu\u011fu ifade edildi.\r\n\r\n,H\u00fcrriyet'in haberine g\u00f6re, Erbakan Vakf\u0131 Genel Sekreteri Do\u011fan Beki, "Amac\u0131m\u0131z partimizi kurarak genel se\u00e7imlere girmekti, \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131 da buna g\u00f6re yo\u011funla\u015ft\u0131rm\u0131\u015ft\u0131k ama erken se\u00e7im karar\u0131 \u00fczerine bekleme tercih edildi. Kendi partimizi kurup Erbakan hocam\u0131z\u0131n kald\u0131\u011f\u0131 yerden ikinci 40 y\u0131l\u0131 ba\u015flatma arzusunday\u0131z.\r\n\r\n,D\u0131\u015flay\u0131c\u0131, \u00f6tekile\u015ftirici de\u011fil birle\u015ftirici, kucaklay\u0131c\u0131 olaca\u011f\u0131z. Gerilim politikas\u0131n\u0131n kimseye faydas\u0131 yok, \u00fclkeye de kaybettiriyor, yeni bir dille, s\u00f6ylemle kucaklay\u0131c\u0131 olmak gerekiyor" diye konu\u015ftu.