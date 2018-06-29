Fatih Portakal'dan CHP'lileri çıldırtacak AK Parti itirafı

FOX TV Ana Haber B\u00fclteni sunucusu Fatih Portakal, ele\u015ftiri oklar\u0131n\u0131 CHP ve Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'na y\u00f6neltti. ,CHP i\u00e7in 'stat\u00fckocu' diyen Portakal, de\u011fi\u015fimin en \u00e7ok AK Parti'de ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.\r\n\r\n,Fatih Portakal canl\u0131 yay\u0131nda Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nu sert s\u00f6zlerle ele\u015ftirdi. \r\n\r\n,Portakal, CHP i\u00e7in 'stat\u00fckocu' ifadesini kullan\u0131rken "\u015e\u00f6yle bir bakt\u0131\u011f\u0131n\u0131zda de\u011fi\u015fim en \u00e7ok hangi partide ya\u015fan\u0131yor dedi\u011finizde iktidar partisinde, AK Parti'de ya\u015fan\u0131yor. \u00c7ok garip bulabilirsiniz ama \u00f6yle" dedi.\r\n\r\n,Kendisi d\u0131\u015f\u0131nda herkesi 'kaybetti' olarak g\u00f6ren bir zihniyetten bahsediyoruz. Kemal Bey biliyorsunuz 'kaybeden' dedi, 'Kaybeden AK Parti'dir' c\u00fcmlesini kurdu., Benim en garipsedi\u011fim c\u00fcmlelerinden bir tanesi de 'Kimse koltuk sevdal\u0131s\u0131' olmas\u0131n dedi ama di\u011fer taraftan defalarca se\u00e7im kaybedip h\u00e2l\u00e2 o koltu\u011fu tutan bir Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu var. B\u00f6yle zihniyetlerin de\u011fi\u015fmesi gerekiyor i\u015fte.\r\n,\u015e\u00f6yle bir bakt\u0131\u011f\u0131n\u0131zda de\u011fi\u015fim en \u00e7ok hangi partide ya\u015fan\u0131yor dedi\u011finizde iktidar partisinde, AK Parti'de ya\u015fan\u0131yor. ,\u00c7ok garip bulabilirsiniz ama \u00f6yle. CHP'ye bak\u0131yorsunuz, stat\u00fckocu. Demek ki koltuk keyifli bir \u015fey, hele ki parti koltu\u011fu \u00e7ok keyifli bir \u015fey olsa gerek.