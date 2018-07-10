Fatih Portakal'dan dikkat çeken tweet

Tatiline devam eden FOX TV spikeri Fatih Portakal, Twitter hesab\u0131 \u00fczerinden bir payla\u015f\u0131mda bulundu.,Portakal'\u0131n payla\u015f\u0131m\u0131 k\u0131sa s\u00fcrede be\u011fenildi,\u0130\u015fte Fatih Portakal'\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 dikkat \u00e7eken o payla\u015f\u0131m:,Yeti\u015fme derdinde olmamak. Zaman\u0131 unutmak. Kendine etraf\u0131na istedi\u011fin vakti ay\u0131rmak. Hi\u00e7bir \u015feye dertlenmemek.,Kendi foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015fan Portakal, "Sadece bakmak. Kafa kar\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131 ya\u015famamak.,\u00dclkede d\u00fcnyada ne olmu\u015f bitmi\u015f bilmemek. Huzurla ya\u015famak..." ifadelerini kulland\u0131.