Fatih'te bulundu! Değeri paha biçilemiyor

Osmanl\u0131 d\u00f6nemine ait tarihi eserleri yurt d\u0131\u015f\u0131na ka\u00e7\u0131raca\u011f\u0131 y\u00f6n\u00fcnde gelen ihbarla harekete ge\u00e7en \u0130EM Ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131kla M\u00fccadele ekipleri, Kapal\u0131\u00e7ar\u015f\u0131 i\u00e7erisinde bulunan antika d\u00fckkan\u0131 ve ka\u00e7ak\u00e7\u0131lar\u0131 takibe ald\u0131,Uzaktan yap\u0131lan izleme ve takip \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan savc\u0131l\u0131k izniyle operasyon karar\u0131 alan ekipler, ka\u00e7ak\u00e7\u0131lara ait oldu\u011fu belirlenen Zeytinburnu'nda bir eve bask\u0131n d\u00fczenledi. ,E\u015f zamanl\u0131 d\u00fczenlenen 2 bask\u0131nda M.A, N.A, H.A. ve M.A. isimli \u015f\u00fcphelileri g\u00f6zalt\u0131na alan ekipler, adreslerde yapt\u0131\u011f\u0131 aramada ise farkl\u0131 d\u00f6nemlere ait 3 par\u00e7a tarihi eser ele ge\u00e7irdi.,Uzmanlar taraf\u0131ndan yap\u0131lan incelemede, alt\u0131n varaklarla Arap\u00e7a olarak yaz\u0131lan bir soy seceresi dikkat \u00e7ekti. ,M\u00fcze yetkilileri ve konunun uzman\u0131 ki\u015filerce incelenen el yazmas\u0131 eserde, Hazreti Adem'le ba\u015flayan peygamberler seceresinin Hazreti Muhammed'le bitti\u011fi ve ilk peygamberlerin adlar\u0131n\u0131n madalyon,Hazreti Muhammed'in ad\u0131n\u0131n ise tu\u011fra bi\u00e7iminde i\u015flendi\u011fi belirtildi. , Yine madalyonlar i\u00e7erisine yaz\u0131lan 4 \u0130sl\u00e2m halifesinin isimlerinin yan\u0131 s\u0131ra, Hazreti Fat\u0131ma ile 12 imam isimlerinin de bulundu\u011fu, han\u00e7er yapraklar\u0131 ve palmetrelerle s\u00fcslenip, farkl\u0131 yaz\u0131 tipleriyle yaz\u0131lm\u0131\u015f Kuran-\u0131 Kerim ayet ve surelerinin de bulundu\u011fu eserin, Osmanl\u0131 D\u00f6nemi'ne ait en az 300 y\u0131ll\u0131k paha bi\u00e7ilmez bir \u00f6rnek oldu\u011fu belirtiliyor.,Operasyonda ele ge\u00e7irilen 3 par\u00e7a eserden birisi olan okuma \u00e7ubu\u011funun da nadide bir tarihi eser oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. \r\n\r\n,Ele ge\u00e7irilen son eserin ise Hint dini Budizm\u2019in kitab\u0131 \u201cTipitaka\u201d ya ait oldu\u011fu ileri s\u00fcr\u00fclen metinlerinden olu\u015fan 70 sayfal\u0131k bir eserin oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. ,En az 300 y\u0131ll\u0131k oldu\u011fu belirtilen ve tarihin en eski Hint dillerinden Sanskrik\u00e7e diliyle, ah\u015fap muhafaza aras\u0131nda par\u015f\u00f6men ve deriye el yaz\u0131s\u0131yla yaz\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirlenen eserin bir Budist manast\u0131r\u0131ndan \u00e7al\u0131nm\u0131\u015f olabilece\u011fi \u00fczerinde duruluyor.\r\n\r\n,G\u00f6zalt\u0131 al\u0131n\u0131p g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fckleri Vatan Caddesi'ndeki \u0130stanbul Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'nde sorguya al\u0131nan \u015f\u00fcphelilerin, tarihi eserleri Avrupa'da m\u00fczayedelerde satmay\u0131 planlad\u0131klar\u0131 tespit edilirken, nereden ve nas\u0131l temin ettikleri y\u00f6n\u00fcndeki polis \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ise devam ediyor.\r\nMilliyet\r\n\r\n\r\n,Osmanl\u0131 saray erk\u00e2n\u0131ndan birilerine ait olabilece\u011fi ifade edilen, g\u00f6vdesi abanoz a\u011fac\u0131ndan yap\u0131lan, 35 santimetrelik g\u00fcm\u00fc\u015f kaplama dini metin okuma \u00e7ubu\u011fu, \u00fczerindeki ah\u015fap oymalarla dikkat \u00e7ekiyor. Ye\u015fim ta\u015flar\u0131 ile s\u00fcsl\u00fc olan eserin u\u00e7 k\u0131sm\u0131n\u0131n ise alt\u0131ndan yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtildi.,8 metre 30 santim uzunlu\u011funda ve 30 santim geni\u015fli\u011finde olan eserin \u00fclkemizde \u015fu ana kadar ele ge\u00e7irilen en uzun el yazmas\u0131 oldu\u011fu belirlendi.