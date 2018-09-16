Fatih’te trafik kazası: 1 ölü

Fatih\u2019te yolun kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7meye \u00e7al\u0131\u015fan yaya, otomobilin \u00e7arpmas\u0131 sonucunda hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n,Yayaya \u00e7arpan otomobil h\u0131zla olay yerinden ka\u00e7t\u0131. \u0130hbar \u00fczerine olay yerine polis ve sa\u011fl\u0131k ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekibinin yapt\u0131\u011f\u0131 incelemede \u015eaban \u015eent\u00fcrk\u2019\u00fcn hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini belirlendi. ,Olay yerine gelen polis ekipleri de \u00e7evrede \u00f6nlem ald\u0131. Yap\u0131lan incelemelerin ard\u0131ndan \u015eaban \u015eent\u00fcrk\u2019\u00fcn cenazesi morga kald\u0131r\u0131l\u0131rken ekipler ka\u00e7an siyah arabay\u0131 yakalamak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131.,\u00d6te yandan kaza nedeniyle Vatan Caddesinde trafik ak\u0131\u015f\u0131 bir m\u00fcddet kontroll\u00fc sa\u011fland\u0131. Kaza ile ilgili ba\u015flat\u0131lan soru\u015fturma s\u00fcr\u00fcyor. ,Kaza, 06.30 s\u0131ralar\u0131nda Fatih Vatan Caddesi Bayrampa\u015fa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re, yolun kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7meye \u00e7al\u0131\u015fan 58 ya\u015f\u0131ndaki \u015eaban \u015eent\u00fcrk\u2019e h\u0131zla gelen bir otomobil \u00e7arpt\u0131. \u00c7arpman\u0131n etkisiyle \u015eaban \u015eent\u00fcrk yakla\u015f\u0131k 50 metre ileri f\u0131rlad\u0131.