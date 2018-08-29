Fatih’te yangın paniği

Fatih\u2019te elektrik konta\u011f\u0131ndan \u00e7\u0131kan yang\u0131n pani\u011fe neden oldu. Dumandan etkilenen bir ki\u015fi hastaneye kald\u0131r\u0131larak tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131. Bina sakinlerinden biri \u201cCamdan \u00e7\u0131kt\u0131m, \u00e7ocuklar\u0131 zor kurtard\u0131m\u201d dedi. \r\n,Yang\u0131n, 01.00 s\u0131ralar\u0131nda Fatih Yedikule Mahallesi E\u011fridut Sokak`ta bulunan 4 katl\u0131 binan\u0131n giri\u015f kat\u0131ndaki elektrik saatlerinde meydana geldi. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, elektik konta\u011f\u0131ndan dolay\u0131 elektrik saatlerinde yanma meydana geldi. ,Yang\u0131n nedeniyle binan\u0131n merdiven bo\u015flu\u011funu dumanlar kaplad\u0131. Dumanlar\u0131 g\u00f6ren vatanda\u015flar durumu hemen itfaiye ve sa\u011fl\u0131k ekiplerine bildirdi. K\u0131sa s\u00fcrede olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevk edildi. \u0130tfaiye ekipleri yang\u0131n\u0131 k\u0131sa s\u00fcrede s\u00f6nd\u00fcrerek duman tahliyesi yapt\u0131. ,Dumandan etkilenen bir ki\u015fi itfaiye ekipleri taraf\u0131ndan merdivenle binadan \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. Olay yerinde ilk m\u00fcdahalesi yap\u0131lan ki\u015fi daha sonra Samatya E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131.,Yang\u0131n\u0131 g\u00f6ren vatanda\u015flardan biri, \u201c Yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131 kap\u0131y\u0131 a\u00e7t\u0131m, bakt\u0131m saatler yan\u0131yor. Kap\u0131y\u0131 geri kapat\u0131p, camdan \u00e7\u0131kt\u0131m. \u00c7ocuklar\u0131 zor kurtard\u0131m. Hemen d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131k\u0131p kom\u015fulara haber verdim\u201d dedi.\r\n,Yang\u0131n\u0131n \u00e7\u0131k\u0131\u015f nedeni ara\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor.