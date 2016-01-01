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Ramazan
Fatih Terim'den çok konuşulacak açıklamalar: O koca adamın ağlaması...
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Galatasaray'ın Alanyaspor'u 3-2 mağlup etmesinin ardından Fatih Terim açıklamalarda bulundu.
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