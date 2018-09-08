Fatih Terim'den Younes Belhanda kararı

Galatasaray'da disiplinsiz davran\u0131\u015flar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra performans\u0131yla da hayal k\u0131r\u0131kl\u011f\u0131 olu\u015fturan Younes Belhanda i\u00e7in kul\u00fcp aran\u0131yor.\r\n\r\n,Sar\u0131-K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar istedi\u011fi rakam\u0131 yakalamas\u0131 durumunda onu elden \u00e7\u0131karacak.\r\n\r\n,Galatasaray, y\u00fcksek maa\u015f\u0131 nedeniyle de Fasl\u0131 orta saha oyuncusu Belhanda'y\u0131 satmak istiyor. ,G.Saray Y\u00f6netimi'nin Belhanda i\u00e7in transfer sezonu devam eden Katar ve Birle\u015fik Arap Emirlikleri tak\u0131mlar\u0131 ile fl\u00f6rtte oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. ,.,Galatasaray Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Fatih Terim'in de onay\u0131n\u0131 alan Sar\u0131-K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 y\u00f6neticilerin birka\u00e7 g\u00fcne kadar transferi sonu\u00e7land\u0131rmak istiyor. ,Sar\u0131-K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar, istenileni veremeyen Belhanda i\u00e7in Katar ve Birle\u015fik Arap Emirlikleri tak\u0131mlar\u0131 ile g\u00f6r\u00fc\u015fmede.