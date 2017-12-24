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Euro 2016
15 TEMMUZ
Ramazan
Fatih Terim ilk transferini yaptı!
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Galatasaray'da tekrar göreve başlayan tecrübeli hoca, istediği ismi sarı kırmızılı çatı altına getirdi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, A Millî Takımda da yardımcılığını yapan Levent Şahin'i teknik heyetine kattı.
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