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15 Temmuz Destanı
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MAGAZİN
-
Erdi Ünver, sinema filmi için kamera karşısında
GÜNDEM
-
Kahraman şehit Fethi Sekin'in heykeli adliyenin önüne yerleştirildi
MAGAZİN
-
Nuray Hafiftaş’ın doktorundan açıklama geldi (Nuray Hafiftaş nasıl, Nuray Hafiftaş'ın son sağlık durumu)
YAŞAM
-
Belediye binasında intihar girişimi
SPOR
-
Osmanlıspor savunmasına takviye yaptı
SPOR
-
Bosna Hersek'te Prosinecki dönemi
SPOR
-
Samet Aybaba: İkinci yarı daha zorlu geçecek
POLİTİKA
-
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevden uzaklaştırıldı (Murat Hazinedar kimdir, neden görevden uzaklaştırıldı)
GÜNDEM
-
MHK Başkanı Namoğlu’ndan Güneş’e cevap
GÜNDEM
-
Suriye sınırına askeri sevkiyat
DÜNYA
-
Esad, Doğu Guta'ya operasyon başlattı
YAŞAM
-
Adana Otogarı'nda araçlar sular altında kaldı
GÜNDEM
-
Erzincan’da teröristlere ait 2 sığınak ve 4 depo imha edildi
GÜNDEM
-
BBP'de yangının izleri siliniyor
GÜNDEM
-
Bolu'da geçen yıl terör operasyonlarında 116 kişi tutuklandı
EKONOMİ
-
Borsa günü düşüşle tamamladı
YAŞAM
-
Şanlıurfa'daki kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi
GÜNDEM
-
Bolu merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
YAŞAM
-
Okul servisi kaza yaptı: 4 öğretmen yaralandı
GÜNDEM
-
TRT ve Digiturk binasını işgal eden sanıklara savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
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15 TEMMUZ
Ramazan
Fatih Terim'in yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala oldu
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Hasan Şaş ve Ümit Davala, Claudio Taffarel ve Levent Şahin'in ardından Fatih Terim'in yardımcılığına getirilen diğer isimler oldu.
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