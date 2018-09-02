Fatih Terim maç sonu Belhanda'ya patladı: 'Anlatsın bakalım'

Galatasaray Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Fatih Terim, Trabzonspor ma\u00e7\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Belhanda hakk\u0131nda a\u011f\u0131r s\u00f6zler s\u00f6yledi.\r\n\r\n,"A\u00e7\u0131k\u00e7as\u0131 savunabilece\u011fim bir ma\u011flubiyet almad\u0131k. Trabzonspor bizden daha iyi oynad\u0131.\r\n\r\n, Daha 3. dakikada yenik duruma d\u00fc\u015ft\u00fck. Sonra eksik kald\u0131k. Bir ma\u00e7ta, bir sezonda yapmam\u0131z gereken hatadan daha fazlas\u0131n\u0131 yapt\u0131k. Savunabilece\u011fim bir ma\u011flubiyet de\u011fil.,Belhanda'y\u0131 her ma\u00e7 tembih etmemize ra\u011fmen sorumsuz bir k\u0131rm\u0131z\u0131 kart g\u00f6rmesi bizi daha zor duruma d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc. Galatasaray gibi bir tak\u0131m 2-0 geriye d\u00fc\u015fse geri \u00e7evirebilir. 10 ki\u015fi kald\u0131\u011f\u0131nda zor oluyor. Anlats\u0131n bakal\u0131m bize. Biz de ona g\u00f6re bir cevap verece\u011fiz.\r\n\r\n,Bir yerde tak\u0131lacakt\u0131k illa, burada oldu. Rodriguez haz\u0131r de\u011fildi. Badou'yu sonradan soktuk ama kolay bir \u015fey de\u011fildi tabii."\r\n\r\n,.,\u0130\u015fte Fatih Terim'in a\u00e7\u0131klamalar\u0131:\r\n\r\n