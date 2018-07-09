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Fatih Terim transfer için tarih verdi

Fatih Terim transfer için tarih verdi
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BURHAN CAN TERZİ - Yeni sezon hazırlıklarına için İsviçre’ye giden Galatasaray’da söz teknik direktör Fatih Terim’deydi. Tecrübeli teknik adam sabah idmanı öncesi basın mensuplarına konuştu ve genel bir değerlendirme yaptı. Tabii herkesin en çok merak ettiği konu transferdi. Kimler gidecek büyük oranda belliydi ama gelecekler konusunda soru işaretleri vardı. Terim, daha önce gönderilecekleri açıklanan Tarık Çamdal Eray İşcan’la ilgili olarak “İkisi de gidip oynamalı ve kendini ispat etmeli. İnanıyorum ki kendilerine uygun kulüpleri bulacaklardır” diye konuştu. Sonrasında transfer sürecine değinen Terim tarih de vererek bilgilendirme yaptı.

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